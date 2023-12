Ford Fiesta Rally3-Trophy startet 2024 19.12.2023 - 12:45 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Der Ford Fiesta Rally3

M-Sport Poland schreibt für 2024 die erste Fiesta Rally3 Trophy in Zusammenarbeit mit Pirelli und Gulf Race Fuels aus. Die Fiesta Rally3 Trophy soll talentierte Fahrer unterstützen, die in der Rallye-Europameisterschaft.

Unter der Leitung des WRC-Promoters hat sich ERC zu einer Hochburg des Rallye-Wettbewerbs entwickelt. Durch die Kombination von ERC mit dem starken Leistungspotenzial des Ford Fiesta Rally3 Evo entsteht die perfekte Startplattform für die Fiesta Rally3 Trophy.



M-Sport verfügt über eine starke und nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Markentrophäen, ein Engagement, das Fiesta-Kunden-Rallyeautos zur ersten Wahl für alle gemacht hat, die sich für Wettbewerbe auf allen Ebenen des Sports interessieren. Diese Geschichte lässt sich bis in die Tage der Fiesta ST Trophy zurückverfolgen, die schließlich zum Entwurf für die FIA Junior WRC Junioren-Meisterschaft wurde, die M-Sport Poland koordinierte. Der Gewinner der Fiesta Rally3 Trophy erhält ein vollständig finanziertes Anfahrts- und Fahrpaket für die Zentral Europa Rallye 2024, Runde 12 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2024. Neben dem Preispaket für die Trophäengewinner gibt es bei der Fiesta Rally3 Trophy auch Preise für die drei Erstplatzierten jeder Runde. Der Sieger erhält 300 Liter Gulf MSR EVO2 mit nach Hause, während die Zweit- und Drittplatzierten 150 bzw. 50 Liter erhalten.



Die Fiesta Rally3 Trophy ist eine Partnerschaft mit Gulf Race Fuels und verwendet ausschließlich den MSR EVO2-Kraftstoff von Gulf, der bei jeder Fiesta Rally3 Trophy-Veranstaltung vor Ort zu einem ermäßigten Preis von 2,00 € pro Liter erhältlich ist.



Pirelli, Partner der Fiesta Rally3 Trophy, gewährt allen Teilnehmern großzügig einen Rabatt von 15 % auf Event-Reifenpakete. Darüber hinaus haben die Teilnehmer bei jeder Runde die Chance, ein verlockendes Reifenpreispaket zu gewinnen: Der Sieger jeder Rallye sichert sich zwölf Reifen, der Zweitplatzierte sechs Reifen und der Drittplatzierte zwei Reifen. Die als Preise bereitgestellten Reifen sind für den Einsatz in der folgenden Runde der Meisterschaft geeignet. Der Fiesta Rally3 Trophy-Partner Pirelli bietet allen Teilnehmern 15 % Rabatt auf Event-Reifenpakete und bietet für jede Runde ein Preispaket an, da der Gewinner 12 Reifen erhält Reifen, zweiter Platz: 6 Reifen und dritter Platz: 2 Reifen. Das Reifenpreispaket ist für die nächste Runde der Fiesta Rally3 Trophy geeignet.



Der Startpreis für die Fiesta Rally3 Trophy 2024 ist auf 1.500 Euro festgelegt und entspricht dem FIA Junior ERC-Startgeld. Es wird über fünf Runden ausgetragen, beginnend mit der Rallye Ungarn (Schotter), gefolgt von der Rallye Estland (Schotter), der Rally di Roma Capitale (Asphalt), der Barum Czech Rally Zlin (Asphalt) und endet mit der Rallye Schlesien in Polen (Asphalt).



Um einem vielfältigen Spektrum an Talenten gerecht zu werden, gewährleistet die Fiesta Rally3 Trophy die Teilnahme, indem sie den Crews ermöglicht, ihre eigenen Fiesta Rally3-Autos, Serviceteams und Service-Setups zu nutzen. Um sicherzustellen, dass Teams und Crews die bestmögliche technische Unterstützung erhalten, wird M-Sport Poland bei allen Veranstaltungen mit einem voll ausgestatteten Ersatzteil-Lkw anwesend sein und Techniker zur Verfügung haben, die bei Bedarf Unterstützung leisten.



Maciej Woda, Vorstandsmitglied von M-Sport Poland, sagte: «Die Fiesta Rally3 Trophy ist eine völlig neue Markenserie, von der ich hoffe, dass sie dazu beiträgt, die nächste Generation von Fahrern zu belohnen und zu ermutigen, die für die Spitze unseres Sports bestimmt sind. Bei M-Sport Poland stehen wir täglich in Kontakt mit Fahrern. Eine Markenserie bildete einst den Kern des Geschäfts von M-Sport Poland, und ich erinnere mich an den Nervenkitzel und die Aufregung, so viele talentierte Fahrer mit unterschiedlichem Hintergrund zu sehen. Uns wurde klar, dass es angesichts der Beliebtheit der Fiesta Rally3 einen unterstützten Trophäenwettbewerb geben musste, um hervorzuheben, wen wir in naher Zukunft unterstützen sollten. Wir sehen derzeit einige unglaubliche Ergebnisse des Fiesta Rally3 Evo. Ich bin mir sicher, dass die Teilnehmer für die Fiesta Rally3 Trophy im nächsten Jahr diese Liste noch weiter ergänzen werden.»