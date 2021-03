Toyota testet neues Hypercar auf Circuit Paul Ricard

Die Testarbeit mit dem Toyota GR010 Hybrid schreitet weiter voran. Nun war der japanische Hersteller zum zweiten Mal mit dem neuen Hypercar (LMH) auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet unterwegs.

In der Saison 2021 übernehmen die Hypercars (LMH - Le Mans Hypercar) die Spitze in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Mit dabei ist natürlich auch Toyota. Die Seriensieger haben dafür den GR010 Hybrid aufgelegt. Das Fahrzeug wird einem V6-Turbomotor mit 3,5 Litern Hubraum angetrieben. Das Aggregat liefert 500 KW (680 PS) an Leistung. Außerdem gibt es ein Hybridsystem auf der Vorderachse, welches bis zu 200 KW (272 PS) leisten kann. Per Reglement ist die maximale Power jedoch beschränkt. Motor und Hybridsystem dürfen zusammen nur auf 500 KW gleichzeitig kommen. Das bedeutet: Sobald Power aus dem Hybridsystem eingespeist wird, muss der Output des Verbrenners entsprechend zurückgefahren werden.

Um sich auf die Saison vorzubereiten, hat Toyota nun Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet unternommen. Hierbei standen auch Fahrten bei Dunkelheit auf der Agenda. Viele Details sind nicht bekannt. Es ist beispielsweise nicht bestätigt, welche Fahrer bei dem Test aktiv waren. Doch wie es scheint, waren alles sechs Vollzeit-Piloten (Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley) sowie auch Testfahrer Nyck de Vries zugegen. Toyota war bereits im letzten Oktober mit dem GR010 Hybrid in Le Castellet unterwegs. Danach wurde auch in Portimão und Aragon getestet.

Neben Toyota ist auch Glickenhaus in der neuen Hypercar-Klasse der FIA WEC vertreten. Der amerikanische Kleinserien-Hersteller hatte bereits in Vallelunga und in Monza mit dem 007 LMH getestet. Dazu kommt in der WEC-Saison 2021 auch noch ein Alpine. Deren A480 genannter Bolide ist jedoch ein alter LMP1 von Oreca. Dieses Fahrzeug lief zuletzt als Rebellion R13 in der WEC.

2022 steigt dann auch Peugeot mit einem LMH in die WEC ein. Ab 2023 wird zudem Ferrari in die Klasse hinzustoßen. Zusätzlich zu den LMH werden dann auch die neuen LMDh in der Hypercar-Klasse erlaubt. Hier haben Acura, Audi und auch Porsche zuletzt Pläne verkündet.