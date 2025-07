6h São Paulo 2025: Souveräner Doppelsieg für Cadillac

Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens gewinnen den fünften Saisonlauf der FIA WEC vor ihren Teamkollegen Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button. Porsche-Duo komplettiert das Podium in Interlagos.

Beim fünften Saisonlauf 2025 der FIA WEC wurde Geschichte geschrieben: Denn erstmals überhaupt konnte die amerikanische Marke Cadillac triumphieren - und tatsächlich wurde es sogar ein Doppelsieg. Der V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens gewann vor dem Schwesterwagen mit Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button. Das beste Ergebnis von Cadillac in der FIA WEC war bislang ein dritter Platz bei den 24h Le Mans im Jahre 2023. Das konnte nun eindrucksvoll getoppt werden.

«Es ist einfach fantastisch für alle in diesem Programm. Cadillacs erster Sieg ist natürlich etwas ganz Besonderes», jubelte Stevens. «Ein Ziel für dieses Jahr war natürlich, ein Rennen zu gewinnen, aber wir haben noch größere Ambitionen, weiterhin erfolgreich zu sein und die wichtigsten Punkte dieses Programms abzuhaken.»

Die Geschichte des Rennens ist schnell erzählt. Beide Cadillac hatten sich zunächst für die erste Startreihe qualifiziert. Das Auto von Bamber/Bourdais/Button bekam aber noch eine Strafe und durfte anstatt von P2 nur von P3 losfahren. Nachdem die Ampeln auf Grün gesprungen waren, machte zunächst der von P2 losgefahrene Porsche 963 von Julien Andlauer und Michael Christensen die Pace. Dazu kam, dass der von Pole-Position gestartete Cadillac von Lynn/Nato/Stevens noch eine Durchfahrtsstrafe (falscher Reifendruck) erhielt.

Nach rund zwei Rennstunden hatten die Cadillac dem führenden Porsche dann lange genug aufgelauert und zum Überholen angesetzt. Ab dann cruisten die amerikanischen Autos als Doppelspitze bis zur Ziellinie. «Es war ein sehr emotionales Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, aber endlich einen Doppelsieg für dieses großartige Team zu holen, ist etwas Besonderes. Ich bin wirklich stolz auf alle. Sie haben so hart gearbeitet», meinte der zweitplatzierte Button am Ende. «Das Auto hat wirklich gut funktioniert - möge es noch lange so weitergehen.»

Der angesprochene Porsche beendete das Rennen auf der dritten Position. «Wir haben unser Bestes gegeben, aber die Cadillac waren heute einfach schneller als wir. Julien hat eine super Startphase hingelegt und die Führung erobert. Den ersten Platz konnten wir über die Distanz jedoch nicht verteidigen», so Christensen. «Mit unserer Vorstellung können wir zufrieden sein, auch wenn unser Anspruch natürlich ein anderer ist. Mit Blick auf die bisherige Saison zeigt die Entwicklung in die richtige Richtung: Wir werden stärker und stärker.»

Vierte wurden Kévin Estre und Laurens Vanthoor im zweiten Werks-Porsche. Die Top Fünf komplettierte der BMW M Hybrid V8 von Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und René Rast. In der LMGT3-Klasse triumphierte der Lexus RC F LMGT3 von José María López, Clemens Schmid und Petru Umbrarescu. Die FIA WEC macht nun eine kleine Sommerpause. Das sechste Saisonrennen ist für den 7. September 2025 auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas (USA) angesetzt.