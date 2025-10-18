Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Kommt 2026 Erfolgshandicap in die Hypercar-Klasse?

Von Oliver Müller
In den ersten Saisonrennen 2025 war Ferrari richtig stark
© Ferrari

In den ersten Saisonrennen 2025 war Ferrari richtig stark

Im 2026er Regelmet für die Sportwagen-WM (FIA WEC) ist nun auch das Erfolgshandicap für die Hypercars vermerkt. Bislang wurde dieses nur bei den LMGT3 angewandt. Das Erfolgshandicap würde die BoP noch ergänzen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In der FIA WEC herrscht seit einiger Zeit bekanntlich die Balance of Performance (BoP). Mit der BoP versuchen die Regelhüter, die antretenden Fahrzeuge ungefähr auf ein Rundenzeiten-Niveau zu bringen. Das soll Spannung erzeugen. Natürlich leidet durch diese künstlichen Eingriffe aber auch der sportliche Wert. Für die BoP-Berechnung werden diverse Faktoren herangezogen.

Immer wieder bastelt die Regelhüter am BoP-Konzept herum und ändern dabei diverse Punkte, wie beispielsweise die Anzahl der Rennen, die in die Berechnung mit einbezogen werden. Komplett glücklich mit dem derzeitigen Konzept ist aktuell kaum ein Hersteller. Für 2026 soll es nun ein neues Konzept geben. Zudem plant die WEC auch mit der Idee, ein zusätzliches Erfolgshandicap einzuführen. Das ist zumindest dem 2026er Reglement zu entnehmen. Dort steht, dass für Hypercar- und LMGT3-Fahrzeuge, die in der Meisterschaft antreten, ein Erfolgshandicap eingeführt werden kann. Bis inklusive 2025 war dies nur bei den LMGT3-Fahrzeugen der Fall.

Über das Erfolgshandicap werden jene Fahrzeuge nochmals zusätzlich eingebremst, die in den letzten Rennen Erfolge feiern konnten - sprich vorne im Klassement platziert waren. Das Erfolgshandicap würde die BoP aber keinesfalls ablösen, sondern diese noch weiter ergänzen. Für das Erfolgshandicap stünden dann zwei Stellschrauben zur Verfügung: Entweder könnte das Gewicht angepasst werden oder die Leistung.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 18.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 18.10., 10:40, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 10:40, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 18.10., 11:15, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 18.10., 11:55, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 12:05, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 18.10., 12:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:05, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1810054512 | 5