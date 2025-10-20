Bereits sieben Einladungen für 24h Le Mans 2026 fix

Nach dem Finale der European Le Mans Series hat der Automobile Club de l’Ouest weitere Einladungen für die 24 Stunden von Le Mans 2026 ausgesprochen. Fünf der Tickets gelten in der LMP2-Klasse.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2026 sind die 24 Stunden von Le Mans für das Wochenende des 13./14. Juni vorgesehen.

Auch im nächsten Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2026 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM. Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2026. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund erzielter Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Durch das am Wochenende ausgetragene 2025er Finale der European Le Mans Series steht nun fest, dass VDS Panis Racing (ELMS-Champion LMP2), Inter Europol Competition (ELMS-Vize-Champion LMP2), AO by TF (ELMS-Champion LMP2 Pro/Am) und CLX Motorsport (ELMS-LMP3-Champion) eine Einladung zur den 24h Le Mans 2025 erhalten. Alle vier Tickets haben in der LMP2-Klasse Gültigkeit.

Auch TF Sport hat eine Einladung bekommen, da sie 2025 Champion in der LMGT3-Klasse der ELMS wurden. Diese Einladung gilt dann auch in Le Mans in der LMGT3. Zuvor wurden bereits Einladungen über die amerikanische IMSA-Serie ausgeteilt. Hier holte PJ Hyett den Titel im Jim Trueman Award, der an den besten LMP2-Gentleman-Fahrer geht. Orey Fidani gewann den Titel im Bob Akin Award für den besten GT-Gentleman-Fahrer.

Hyett und Fidani können von der Theorie her nun Teams suchen, die mit ihnen die Herausforderung Le Mans 2026 in Angriff nehmen wollen, denn die Tickets sind personengebunden. Hyett ist jedoch Teambesitzer von AO Racing, Fidani hat gerade das Team 13 Motorsports gegründet. Somit sollte auch die Teamentscheidung klar sein, falls die Tickets angenommen werden würden. Das Ticket für Hyett würde in Le Mans in der LMP2-Klasse zählen. Das Ticket für Fidani in der LMGT3-Kategorie.

Somit sind über die Einladungen nun bereits zwei Corvette Z06 LMGT3.R gesetzt. Sollte TF Sport auch 2026 wieder zwei Vollzeit-Entries in der WEC bekommen, stünden dann sogar vier Corvette für Le Mans im Raum. «Herzlichen Glückwunsch an alle bei TF Sport, die mit dem ersten ELMS-Meistertitel für Corvette Racing Geschichte geschrieben haben», so Jessica Dane (Corvette Racing Programm-Manager. «Alle bei Corvette Racing, Chevrolet und GM Motorsports freuen sich auf diesen Meistertitel und eine vierte Einladung zu den 24 Stunden von Le Mans 2026.»

Die IMSA verteilt auch noch ein drittes Le Mans-Ticket, welches dann für die Hypercar-Klasse wäre. Dieses ging zuletzt immer an das Meisterteam der IMSA-GTP-Klasse. 2025 holte Porsche Penske Motorsport den IMSA-Titel. Porsche steigt 2026 aber aus der FIA WEC werksseitig aus. Somit ist aktuell noch unklar, wie mit dem Ticket verfahren wird. Im Winter findet dann auch wieder die Asian Le Mans Series statt. Dort sind weitere Tickets für Le Mans 2026 zu bekommen.