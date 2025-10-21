Alpine holt 2026 António Félix da Costa für Hypercar

Die französische Marke Alpine hat António Félix da Costa für die Saison 2026 verpflichtet. Der Portugiese war zuvor Werksfahrer bei Porsche und in der Formel E unterwegs. 2026 fährt er dann den A424 in der FIA WEC.

Der Fahrermarkt in der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist aktuell recht in Bewegung. Nun hat auch Alpine einen neuen Piloten verpflichtet. Dabei handelt es sich um António Félix da Costa. Der Portugiese ist in der WEC kein Unbekannter und schon in diversen Klassen angetreten. 2023 trat er er beispielsweise in der Hypercar-Klasse an und pilotierte einen privaten Porsche 963.

«Ich freue mich sehr, Teil des Alpine Endurance Teams zu werden. Die Rückkehr in die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft war eines meiner Hauptziele, und ich bin äußerst zufrieden, dies bei einem Hersteller zu tun, der sich mutig und ehrgeizig neu definiert und nun an der Spitze des Langstreckensports mitfährt», so da Costa. «Das Team zeigt Leistungen auf sehr hohem Niveau und hat kürzlich seinen ersten Sieg mit dem A424 errungen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für den Beginn unserer Zusammenarbeit. Jeder kennt meine Leidenschaft für Langstreckenrennen. Ich habe extrem hart gearbeitet, um mich zu einem kompletten Fahrer in dieser Disziplin zu entwickeln.»

Der Portugiese war vor 2023 auch in der GTE- und LMP2-Klasse der WEC unterwegs. Zudem trat er über viele Saison in der Formel E an. Dort holte er 2020 sogar den Titel. Nachdem er sich 2024 komplett auf die Formel E konzentriert hatte, startete er 2025 bereits in Daytona und Le Mans wieder im LMP2.

«Wir freuen uns sehr, António Félix da Costa im Alpine Endurance Team begrüßen zu dürfen. Antónios Profil entspricht genau unseren Anforderungen: Schnelligkeit, Erfahrung und umfassende Kenntnisse im Langstreckenrennsport und den 24 Stunden von Le Mans. Seine Erfolgsbilanz in verschiedenen Kategorien spricht für sich, und wir sind überzeugt, dass er dem Team sowohl sportlich als auch menschlich viel bringen wird», freut sich Nicolas Lapierre (Sport-Direktor im Alpine Endurance Team).

Am Montag hat da Costa den Alpine A424 bereits bei einer Testfahrt auf dem Bugatti Circuit in Le Mans ausprobiert. Auch beim Rookie Tests der WEC nächsten Monat in Bahrain wird er im Auto sitzen.Mit wem er sich 2026 das Cockpit im Alpine A424 teilen wird, ist aktuell noch unklar.