Flat-Track-WM: Celina Liebmann ist mit Wildcard dabei

Das erste von fünf Finalrennen zur Flat-Track-Weltmeisterschaft findet am 16. Juli auf der Speedwaybahn in Diedenbergen statt. Überraschend wird die 21-jährige Celina Liebmann dabei sein.

Großes Motorsportprogramm in Diedenbergen: Eine Speedway-Akademie für Frauen eröffnet das Wochenende am Freitag, das erste Finalrennen zur Flat-Track-Weltmeisterschaft wird eines der Highlights.



Beim Abschlussrennen der Speedway-Akademie wird die Deutsche Celina Liebmann ebenso am Start sein wie bei der Flat-Track-WM, für welche die heute 21-jährige Bayerin die Veranstalter-Wildcard erhalten hat. «Es kann passieren, dass ich nach acht Runden auf dem Flat-Track-Motorrad absteige und direkt aufs Speedway-Bike muss», schmunzelte Liebmann im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das wird eine gewaltige Belastung, die mich schon am Freitag beim Training erwartet.»

Für Liebmann, die im Bahnsport groß geworden ist, im Zuge ihrer Karriere aber auch immer mal andere Disziplinen wie zum Beispiel Eisspeedway probiert hat, ist das Rennen in Diedenbergen nicht das erste Mal auf einem Flat-Track-Bike: «Ich bin vor zwei Jahren mal in Wolfslake ein Flat-Track-Rennen zum Spaß und ganz ohne Hintergedanken mitgefahren und wurde Dritte. Vergangenes Wochenende habe ich drei Stunden in St. Johann trainiert und war selbst überrascht, wie gut das ging. Jetzt freue ich mich auf das Rennen. Es ist halt eine ganz andere Disziplin, mein Stil ist anders als der der regulären Flat-Track-Fahrer. Ich versuche mehr Speedway zu fahren und nutze zum Beispiel die Bremse nicht. Auch die Federung ist für mich ungewohnt, ich würde lieber mit einem starren Rahmen fahren, denn das Motorrad schwankt in den Rillen gewaltig wie ein Schiff.»

Auf Unterstützung in der Box kann sich Liebmann auch verlassen, denn der WM-Dritte Markus Jell, der mit ihr für das Inn-Isar-Racing-Team startet, wird ebenfalls dabei sein. «Ich kann mich zu 100 Prozent auf Markus verlassen», betont Liebmann. «Er bringt mein Motorrad für das Rennen mit.»

Die Läufe zum ersten Finalrennen der Flat-Track-Weltmeisterschaft werden in Diedenbergen am Samstag um 17 Uhr gestartet. Im Rahmenprogramm wird das Speedwayrennen um den «DMV Ladies Cup» ausgetragen. Abgerundet wird das Wochenende mit Rennen zur «Hesse Flat», der Gespanne und dem Speedway-Team-Cup am Sonntag.

Line-up Flat-Track-WM, Finale 1 in Diedenbergen/D:

78 Lukasz Bujniewicz (PL), HUSQVARNA

45 Matias Ezequiel Lorenzato (RA), HONDA

215 Ferran Sastre (E), KAWASAKI

111 Alexandre Artzt (F), HONDA

10 Francesco Cecchini (I), HUSQVARNA

93 Yasmin Poppenreiter (A), GASGAS

70 Masatoshi Ohmori (J), KAWASAKI

58 Maikel Dijkstra (NL), TM

22 Ondrej Svedik (CZ), YAMAHA

124 Martin Sulzbacher (A), KTM

68 Eric Reverté (E), YAMAHA

7 Daniele Moschini (I), ZAETA

82 Markus Jell (D), KTM

17 Gerard Bailo (E), KTM

181 Gianni Borgiotti (I), HUSQVARNA

100 Menno van Meer (NL), HONDA

888 Stéphane Goyffon (F), HUSQVARNA

24 Jiri Kraus (CZ), HONDA

74 Adrian Garin (E), KTM

2 Sébastien Clément (F), HONDA

289 Celina Liebmann (D), KTM

77 Marco Troiano (I), HUSQVARNA

73 Jack Bell (GB), HONDA

41 Sébastien Jeanpierre (F), KAWASAKI

11 Tim Greig (GB), KTM

27 Kevin Corradetti (I), ZAETA

101 Juan Oliva (RA), HONDA

8 Matteo Boncinelli (I), HUSQVARNA

34 Ervin Krajcovic (CZ), KTM

90 Daniele Tonelli (I), KTM