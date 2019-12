Formel 1

Teamchefs und Piloten wählen: Die besten 10 Fahrer

​Die Formel-1-Teamchefs und die Grand-Prix-Piloten wurden zur Wahl gebeten. Sie sollten darüber abstimmen, wer für sie die besten Fahrer der GP-Saison 2019 gewesen sind. Das Ergebnis verblüfft.

Wenn wir auf die Formel-1-Saison 2019 zurückblicken, wird uns keiner widersprechen: Lewis Hamilton war über die ganze Saison gesehen der beste Mann. Gewiss, bei elf Saisonsiegen war es eine grosse Hilfe, mit dem scharfen Silberpfeil ausrücken zu können. Aber Lewis hat so gut wie immer das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht.

Unser Kollege Lawrence Barretto hat sich eine andere Frage gestellt: Wie würde das Klassement ausfallen, wenn wir nicht nach WM-Punkten abrechnen, sondern die 20 Fahrer von ihren Kollegen sowie den Teamchefs einschätzen lassen? Das Ergebnis wird Sie verblüffen.

Zunächst mal als Gradmesser der WM-Stand 2019:



1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Max Verstappen

4. Charles Leclerc

5. Sebastian Vettel

6. Carlos Sainz

7. Pierre Gasly

8. Alexander Albon

9. Daniel Ricciardo

10. Sergio Pérez



An der Umfrage für die offizielle Formel-1-Seite haben teilgenommen: Albon, Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Robert Kubica, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Lando Norris, Pérez, Ricciardo, George Russell, Sainz, Lance Stroll und Verstappen.



Die Fahrer von Ferrari (Vettel und Leclerc), von Mercedes (Hamilton und Bottas) sowie Kimi Räikkönen gaben also keine Stimmen ab.



Und hier die Rangliste obiger 15 Piloten über ihre Kollegen:



1. Hamilton

2. Verstappen

3. Leclerc

4. Sainz

5. Bottas

6. Ricciardo

7. Norris

8. Vettel

9. Russell

10. Gasly



Wir sehen: Verstappen und Leclerc sind auf Kosten von Bottas um je einen Rang vorgerückt, McLaren-Fahrer Sainz hat sogar zwei Ränge gutgemacht. Bottas hat ebenso drei Plätze verloren wie Sebastian Vettel. Um drei nach vorne geht es für Daniel Ricciardo, gar um vier für den jungen Lando Norris, der WM-Elfter geworden ist.



Am meisten Ränge gutgemacht hat Mercedes-Junior George Russell, der punkteloser WM-Letzter (20.) geworden ist, in der Rangliste seiner Kollegen aber auf Platz 9 auftaucht.



Bei den Teamchefs haben mitgemacht: Cyril Abiteboul (Renault), Christian Horner (Red Bull Racing), Andreas Seidl (McLaren), Günther Steiner (Haas), Otmar Szafnauer (Racing Point), Franz Tost (Toro Rosso), Fred Vasseur (Alfa Romeo-Sauber), Claire Williams und Toto Wolff (Mercedes). Mattia Binotto von Ferrari hat verzichtet.



Die Rangliste der Teamchefs:



1. Hamilton

2. Verstappen

3. Leclerc

4. Bottas

5. Vettel

6. Albon

7. Sainz

8. Ricciardo

9. Russell

10. Norris



Die Teamchefs schätzen also Vettel, Bottas und Albon höher ein als die Piloten bei ihrer Bewertung. Die ersten Drei sind die gleichen (Hamilton, Verstappen, Leclerc). Auch in dieser Rangliste ist Russell Neunter geworden.