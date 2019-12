Formel 1

Lando Norris: «Bin immer sehr streng mit mir»

McLaren-Talent Lando Norris hat eine starke erste F1-Saison hinter sich gebracht. Rückblickend spricht er von einer Achterbahnfahrt und erklärt, warum es wichtig ist, seine eigene Leistung realistisch einzuschätzen.

Lando Norris kann zufrieden sein mit seiner Formel-1-Debütsaison. Der McLaren-Rookie schaffte es bereits beim zweiten Kräftemessen auf dem Wüstenkurs von Bahrain in die Punkte, ein Kunststück, das er in Aserbaidschan, Frankreich, Österreich, Ungarn, Italien, Singapur, Russland, Texas, Interlagos und Abu Dhabi wiederholte. Am Ende durfte er sich über 49 WM-Zähler und den elften WM-Platz freuen.

Im Gespräch mit den Top-Gear-Kollegen wagt der 20-Jährige einen Rückblick. «Es war super, auch wenn es eine Achterbahnfahrt war. Ich wusste nicht, was mich erwartet und was ich von mir und dem Team erwarten konnte im ersten Jahr, aber ich denke, wir haben uns selbst positiv überrascht», erklärt der McLaren-Hoffnungsträger.

«Natürlich gab es Sachen, die ich gerne weiter verbessert hätte», räumt Lando ein. «Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das im nächsten Jahr schaffen kann. Insgesamt bin ich sehr glücklich mit meinem ersten Jahr», fügt der ehrgeizige Brite an, der nicht davor zurückscheut, sich selbst hart zu bewerten.

Nach dem Rennen in Brasilien schimpfte er etwa noch auf der Auslaufrunde, dass er zu langsam sei und einige Dinge hätte besser machen können. Diese Selbstkritik ist Teil seiner Natur, erklärt der Formel-1-Star: «Ich bin immer sehr streng mit mir selbst. Ich hasse es, wenn Leute mir sagen, dass ich gute Arbeit geleistet habe, wenn es nicht so war, selbst wenn sie wissen, dass es nicht so war aber sie mich aufmuntern wollen. Ich bin einfach realistisch und weiss, dass ich nicht zufrieden mit mir bin, wenn ich keinen guten Job gemacht habe.»

Das sei auch wichtig, ist sich Norris sicher: «Das ist der beste Weg, um nach vorne zu kommen und in Zukunft ein noch besserer Fahrer zu werden. Ich muss streng mit mir sein, um meine Arbeit mit dem Team zu verbessern und es beim nächsten Qualifying oder Rennen noch besser zu machen.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.