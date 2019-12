Formel 1

Christian Horner: Gute Noten für Verstappen und Albon

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zieht nach der Saison 2019 eine positive Bilanz. Der Brite ist sowohl mit den Leistungen von Max Verstappen als auch mit der Performance von Alex Albon zufrieden.

Das Red Bull Racing Team musste in diesem Jahr gleich zwei Herausforderungen meistern. Einerseits startete man mit Honda in ein neues Kapitel der Team-Geschichte. Andererseits entschied man sich mitten im Jahr zu einem Fahrer-Wechsel – der sich letztlich für alle Beteiligten lohnte, wie Christian Horner in seiner Bilanz auf der Team-Seite festhält.

Der Teamchef hat für Rookie Alex Albon, der nach der Sommerpause das Cockpit von Toro Rosso-Rückkehrer Pierre Gasly übernehmen durfte, viele netten Worte: «Er wurde mit jedem Rennen besser und in Brasilien hatte er Pech, aber ich denke, er macht sich hervorragend, wenn man bedenkt, dass es sein erstes Jahr ist.»

«Er ging mit dem Druck, der durch den Wechsel zur Saisonmitte und den neuen Teamkollegen Max Verstappen entstand, sehr gut um und nutzte seine Chance voll aus. Er hat das ganze Team durch seine Arbeitsweise, sein Können und sein Feedback beeindruckt», lobt der Chef der Mannschaft aus Milton Keynes, der für 2020 nur eine Parole für Albon hat: «Weiter so.»

Natürlich gibt es vom Briten auch für den WM-Dritten Max Verstappen viel Lob: «Ich denke, er hat die Rolle des Team-Leaders übernommen und gut gemeistert und er ist nun ein sehr starkes Gesamtpaket. Er hat in diesem Jahr einige phänomenale Rennen gezeigt und als 22-Jähriger mehr als 100 Rennen bestritten, womit er bereits über einen umfangreichen Erfahrungsschatz verfügt.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.