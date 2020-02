Formel 1

Mercedes: Seit 2018 wird am 2020er-Auto gearbeitet

Auch bei Mercedes läuft die Vorbereitung auf die Saison 2020 auf Hochtouren. Technikchef James Allison meldet sich in den sozialen Medien kurz zu Wort und offenbart: Die Arbeit am neuen Silberpfeil begann bereits 2018.

In wenigen Tagen beginnen die Formel-1-Teams mit ihren Auto-Präsentationen, bevor am 19. Februar der erste Testtag mit den 2020er-Rennern auf dem Programm steht. Bis zu diesem Zeitpunkt gehen die Lichter in den Formel-1-Werken nicht aus, es wird seit dem Ende der 2019er-WM eifrig gearbeitet, um bestmöglich in die anstehende Saison zu starten.

Auch bei Mercedes läuft die Vorbereitung auf Hochtouren, trotzdem nimmt sich Technikchef James Allison Zeit, um den Fans in den sozialen Medien einen kleinen Zwischenstand zu präsentieren. «Es scheint, als wäre das Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi im vergangenen Jahr gar nicht so lange her und die Tage vergehen im Nu», erklärt der Ingenieur in einem kurzen Video.

«Und auch wenn viele Zuschauer den Eindruck bekommen, dass wir wenige Wochen nach dem Saisonfinale wie von Zauberhand mit einem neuen Auto in Melbourne wieder auftauchen, dauert die Entwicklung sehr viel länger», beteuert der Brite, und fügt an: «Die ersten Gedanken an dieses Auto hatten wir schon Ende 2018. Die 2019er-Saison hatte noch nicht angefangen und wir hatten erst einige Teile des Autos im Werk getestet, als wir begonnen haben, über das 2020er-Auto nachzudenken.»

«Der Entstehungsprozess dauert also eine ganze Weile, er beginnt sehr gemächlich und nimmt dann an Fahrt auf, bis er im Monat vor Weihnachten und den Wochen bis zum ersten Test in einer wahren Arbeitsexplosion endet», beschreibt Allison, der anfügt: «Auch danach geben wir bis zum Saisonstart in Melbourne noch einmal alles.»