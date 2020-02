Formel 1

Laureus-Jubiläum: Mick Schumacher in der 2. Runde

Die Hockenheimring-Fahrt im Ferrari F2004, mit dem sein Vater Michael Schumacher in der Saison 2004 zum 7. WM-Titel fuhr, war nicht nur für Mick Schumacher, sondern für alle Sport-Fans etwas Besonderes.

Nicht nur die eingefleischten Fans des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher verspürten beim Anblick von Mick Schumacher im Ferrari F2004 Gänsehaut. Die besondere Demofahrt, die der Formel-3-Europameister von 2018 am GP-Wochenende in Hockenheim in jenem Renner unternahm, mit dem der Rekord-Weltmeister 2004 seinen 7. WM-Titel erobert hat, kam in der ganzen Sportwelt so gut an, dass auch die Verantwortlichen des prestigeträchtigen Laureus-Preises darauf aufmerksam wurden.

Sie beschlossen, die Szene als einen der Kandidaten für den Jubiläumspreis, mit dem der «Sporting Moment» der letzten 20 Jahre gekürt werden soll, aufzunehmen. Wer die besondere Trophäe holt, entscheiden die Fans, die online ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahl läuft über drei Runden und Mick hat es in die zweite Runde geschafft.

Wer dem 20-jährigen Ferrari-Junior das Weiterkommen ermöglichen will, sollte gleich abstimmen, denn schon in wenigen Stunden endet die Wahlfrist, in der die finalen Kandidaten für den Preis bestimmt werden, der zum 20-jährigen Bestehen der Laureus-Auszeichnungen vergeben wird.

Mick muss sich auch in der zweiten Runde gegen starke Konkurrenten durchsetzen, denn neben der besonderen Ausfahrt des jungen Schumacher stehen weitere bewegende Augenblicke der letzten 20 Jahre zur Wahl. So darf sich etwa Nick Butter Hoffnungen auf die Auszeichnung machen, der als Erster und bisher Einziger in jedem Land der Welt einen ganzen Marathon absolviert hat – und das nur innerhalb von 23 Monaten. Auch die Surferin Bethany Hamilton, die bei einem Tigerhai-Angriff ihren linken Arm verlor, sich davon aber nicht abhalten liess, eine der Besten ihres Sports zu werden, gehört zur exklusiven Gruppe der Nominierten.