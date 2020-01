Formel 1

Michael und Ralf Schumacher: Ende der Bruderliebe

​Michael und Ralf Schumacher verbindet das enge Band der Brüder. Auf der Rennstrecke war dann aber Schluss mit Familien-Bonus: Da wurde ungeachtet der Familienverhältnisse um jeden Zentimeter gekämpft.

Vor kurzem sind wir der Frage nachgegangen: Wer war in der Formel 1 erfolgreicher – der Vater oder der Sohn? Mick Schumacher könnte 2021 der nächste Sohn eines GP-Piloten werden, der im Formel-1-Auto sitzt. Was uns zu den Fragen brachte: Waren sein Vater Michael und Onkel Ralf eigentlich die erfolgreichsten Brüder in der Formel 1? Und welche Brüder gingen wie sie gleichzeitig in der WM an den Start?

Verblüffend: Im Rahmen der Formel-1-WM sind weitaus mehr Familienmitglieder angetreten als wir gedacht hätten. Aber niemand hatte im GP-Sport so viele Erfolg wie Michael und Ralf Schumacher. Blut ist dicker als Wasser, aber bei der Rivalität auf der Rennbahn hatte das schnell ein Ende: Das haben wir bei einigen Duellen auf der Piste erlebt, die nicht selten anschliessend zu hitzigen Diskussionen führten, ganz besonders dann, wenn Latino-Blut hinzukam wie bei Ricardo und Pedro Rodríguez. Auch Michael Schumacher war bekannt dafür, dass er seinen kleinen Bruder Ralf nicht höflich vorbeiwinkt.

Im Rahmen der Formel-1-WM sind mehr Brüder angetreten als die meisten Fans wissen, meist waren ihre Rollen klar verteilt – Jimmy Stewart hatte einige Unfälle und hörte auf, bevor der Aufstieg seines jüngeren Bruders Jackie begann. Jacques Villeneuve senior (Onkel des späteren Formel-1-Champions gleichen Namens) stand immer im Schatten seines Bruders Gilles. Ian Scheckter konnte international nicht an die Leistungen seines Bruders Jody herankommen, ebenso wenig wie Wilson Fittipaldi an die Erfolge von Emerson.

Hier alle Formel-1-Brüder in der Übersicht:



David und Gary Brabham

Tino und Vittorio Brambilla

Corrado und Teo Fabi

Emerson und Wilson Fittipaldi

Pedro und Ricardo Rodríguez

Ian und Jody Scheckter

Michael und Ralf Schumacher

Jackie und Jimmy Stewart

Gilles und Jacques Villeneuve

Graham und Peter Whitehead

Joachim und Manfred Winkelhock



Nur fünf Bruderpaare gingen gemeinsam an den Start. Ralf und Michael Schumacher von 1997 bis 2006 sogar 157 Mal, Emerson und Wilson Fittipaldi von 1972 bis 1975 immerhin 35 Mal. Ian und Jody Scheckter von 1974 bis 1977 18 Mal, Graham und Peter Whitehead in England 1952 lediglich ein Mal.



Nur die Brüder Schumacher und Fittipaldi schafften es, im gleichen Rennen zu punkten: Die Deutschen bei stattlichen 66 Rennen, die Brasilianer zwei Mal (in Argentinien und Deutschland 1973).



Nur die Schumi-Brüder standen gemeinsam auf dem Podest: 16 Mal. Erstmals in Monza 1998, letztmals in Ungarn 2005. Fünf Mal war es ein Doppelsieg, hier steht es 4:1 für Michael.



Michael und Ralf Schumacher sind auch die einzigen Formel-1-Brüder, die gemeinsam aus der ersten Startreihe ins Rennen gingen (acht Mal).



Aber Familienbande gab es in der Formel-1-WM auch in anderer Form, etwa als Vater und Sohn:



Mario und Michael Andretti

Jack Brabham und die Söhne David und Gary

Wilson und Christian Fittipaldi

Graham und Damon Hill

Jan und Kevin Magnussen

Satoru und Kazuki Nakajima

Reg und Tim Parnell

Nelson und Nelsinho Piquet

André und Teddy Pilette

Keke und Nico Rosberg

Hans und Hans-Joachim Stuck

Jos und Max Verstappen

Gilles und Jacques Villeneuve

Manfred und Markus Winkelhock



Nur Vater und Sohn Hill, Rosberg und Villeneuve haben dabei Formel-1-GP gewonnen, nur Hill und Rosberg wurden Weltmeister.



Andere Familienkombinationen in der Formel 1:



Schwiegervater/Schwiegersohn

Emerson Fittipaldi und Max Papis



Onkel/Neffe

Emerson und Christian Fittipaldi

Jo und Jean-Louis Schlesser

Ayrton und Bruno Senna

Jacques und Jacques Villeneuve

Joachim und Markus Winkelhock



Grossonkel/Grossneffe

Lucien und Jules Bianchi



Cousins

José Dolhem und Didier Pironi



Schwager

Jean-Pierre Beltoise und François Cevert

David Brabham und Mike Thackwell

Jean-Pierre Jabouille und Jacques Laffite

Tony Maggs und Mike Spence