Formel 1

Vertrag läuft 2020 aus: RTL «in Gesprächen»

2020 ist die Formel 1 wie gewohnt im Free-TV zu sehen, doch der Vertrag von RTL mit der Königsklasse läuft danach aus. RTL will an Bord bleiben.

RTL geht in das letzte Vertragsjahr. 2020 wird der Kölner Privatsender die Königsklasse wie gewohnt übertragen. Was danach passiert? Ist offen.

Klar ist: RTL will die Formel 1 weiterhin übertragen. «Wir befinden uns in Gesprächen», sagte RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer der Deutschen Presse-Agentur zum derzeit laufenden Vergabeprozess für die Rechte von 2021 an.

«Die Formel 1 ist und bleibt eines der populärsten und meist gesehenen seriellen Sport-Formate», sagte er.

Auch Pay-TV-Sender Sky wird die Formel 1 2020 weiterhin übertragen. Sky hatte sich die Rechte 2019 nach einem Jahr Pause zurückgeholt.

Wie die dpa weiter berichtet, ist man in München ebenfalls an einem neuen Kontrakt mit der Formel 1 interessiert.

Unter dem Strich schalteten bei RTL 2019 im Schnitt 4,05 Millionen Zuschauer pro Rennen ein. 2018 kam der Sender auf rund 4,5 Millionen Fans im Schnitt, berichtete auf dem deutschen Markt aber exklusiv.

Sky kam beim Comeback auf 467.000 Zuschauer (inklusive SkyGo), 2017 waren es 470.000 gewesen. Was Sky zudem bewies: Interesse besteht auch an den Sessions neben dem Rennen. Kumuliert erreichte Sky mit den drei freien Trainings und dem Qualifying 812.000 Zuschauer, eine Steigerung gegenüber 2017 (damals 780.000 Zuschauer) um vier Prozent.