Formel 1

Weltmeister Mercedes: Favorit für Australien-GP

​In dieser Form ist Weltmeister Mercedes-Benz Favorit für den WM-Auftakt in Melbourne: Testbestzeit für Valtteri Bottas, Lewis Hamilton Zweitschnellster. Die Silberpfeile sind schnell und standfest.

Besser geht das nicht: Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz hat den ersten Wintertest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf den ersten Rängen abgeschlossen. Es kommt für die Gegner noch härter: Der neue Silberpfeil ist nicht nur sauschnell, er läuft auch standfest. Und als wäre das noch nicht genug, setzt der Rennstall mit DAS (dual axis steering) ein Lenk-System ein, das die Konkurrenz im besten Fall bis zur Saisonmitte kopiert hat.

Bottas und Hamilton legten am dritten Testtag 643 Kilometer zurück. Der Finne war darauf bedacht, Aerodynamik-Daten zu sammeln, kürzere Einsätze zu fahren und am Set-up zu arbeiten.

Der sechsfache Weltmeister Hamilton übernahm nach der Mittagspause. Auch er arbeitete an der Abstimmung, dann übte er Starts.

Technikchef James Allison sagt: «Beide Fahrer konnten ihr Programm aus Abstimmungs-Arbeit und einem ersten Test mit den weicheren Reifenmischungen abschliessen. Es war nur ein sehr flüchtiger Blick darauf, aber es war eine sehr nützliche Vorbereitung für die zweite Testwoche, für die wir mehr von den weichen Reifen bestellt haben.»



«Insgesamt war es eine gute erste Woche. Das Auto lief weitgehend zuverlässig und die Leistungsfähigkeit war im Laufe der Woche ebenfalls vernünftig. Natürlich gibt es noch viel zu tun, und daran werden wir in der zweiten Woche arbeiten. Aber dies ist eine gute Basis. Gegen Ende der ersten Woche erhalten wir langsam ein erstes Gefühl dafür, wo jedes Team im Kräfteverhältnis steht. Gerade nachdem wir jetzt die ersten paar Renndistanzen gesehen haben.»



Weltmeister Lewis Hamilton lobt: «Das Team hat grossartige Arbeit geleistet, und es ist super, dass die Zuverlässigkeit stimmt. Das Auto hat sich gut angefühlt. Hinter uns liegt eine ordentliche erste Woche, in der wir viele Kilometer zurückgelegt haben. Das ist ein Beweis für die fantastische Arbeit, die alle in der Fabrik und hier an der Strecke geleistet haben. Jetzt müssen wir weiter hart arbeiten, die ganzen Daten aus dieser Woche analysieren und herausfinden, wie wir unser Auto weiter verbessern und nächste Woche darauf aufbauen können.»



Der Test-Schnellste Valtteri Bottas meint: «Das hat richtig Spass gemacht heute, besonders deshalb, weil ich einige kürzere Einsätze fahren und das Auto etwas mehr ans Limit bringen konnte. Dadurch konnten wir ein wenig mehr von der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs entdecken. Der Wagen hat sich wirklich gut angefühlt. Es scheint, als ob wir uns seit bei der Abstimmung verbessert hätten. Das Auto ist sehr fahrbar, und ich bin sicher, dass wir es in der nächsten Woche noch besser machen können.»



Die Gegner werden es mit Schaudern vernehmen.





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5

3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5

4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3

7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C4

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 DO C3

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3

13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C3

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 DO C3

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3

17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 DO C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)





Barcelona, Tag 3

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 (65 Runden) C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 (73) C5

3. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 (76) C4

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 (116) C4

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 (62) C4

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 (152) C4

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 (93) C2

8. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,636 (86) C2

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 (59) C4

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,154 (83) C2

11. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,274 (76) C2

12. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 (48) C3

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,384 (100) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 (49) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:19,004 (72) C3

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:19,709 (4) C2





Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2





Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3