Formel 1

Mattia Binotto: «Müssen DAS zuerst verstehen»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zieht zur Mittagspause des dritten Barcelona-Testtages eine Zwischenbilanz und erklärt, wie der älteste GP-Rennstall auf die neue Wunder-Lenkung von Mercedes reagiert.

Im vergangenen Jahr sorgten die Ferrari-Gegner immer wieder mit FIA-Rückfragen zur Legalität von gewissen Ferrari-Kniffen für Aufregung, nun haben die Italiener die Gelegenheit, sich für den Ärger zu revanchieren. Denn das Mercedes-Team hat mit seiner Wunder-Lenkung Dual Axis System (kurz: DAS) eine offensichtliche Neuerung auf die Strecke gebracht, die den entsprechenden Gesprächsstoff liefert. Doch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat keine Lust, der Sternmarke durch FIA-Rückfragen Steine in den Weg zu legen.

Der Italiener erklärt am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya entspannt: «Wir vertrauen dem FIA-Urteil zu diesem System, das wir uns natürlich genauer anschauen werden, um zu entscheiden, ob wir etwas in diese Richtung entwickeln sollen oder nicht. Ich selbst habe es noch nicht analysiert, aber wir wollen Mercedes das Leben nicht durch FIA-Anfragen erschweren, vielmehr wollen wir die Antwort auf der Strecke liefern.»

Es könnte aber eine ganze Weile dauern, bis diese erfolgt, nicht zuletzt, weil sich das DAS-System nicht ohne Weiteres kopieren lässt, wie der Teamchef der Roten gesteht: «Ich schätze, das wird sicherlich bis zur Saisonmitte dauern.» Auch steht noch nicht fest, ob es überhaupt dazu kommen wird. «Wir müssen uns zuerst anschauen, wie es funktioniert und was es bringt, bevor wir diese Entscheidung fällen», warnt Binotto, der nicht nur die Silbernen, sondern auch Red Bull Racing stärker einschätzt.

«Im Moment lässt sich schwer sagen, wo wir stehen, weil wir uns noch nicht auf die Performance konzentrieren, aber man kann sagen, dass wir nicht so optimistisch wie im vergangenen Jahr sind. Mercedes und Red Bull Racing sind derzeit schneller und wir können zu diesem Zeitpunkt nicht behaupten, dass wir den Speed haben, den man erwarten könnte.»

Trotzdem planen die Roten kein umfangreiches Update für die zweite Testwoche oder den Saisonstart in Melbourne. «Wir liegen zurück und werden nicht viele neue Teile nachlegen. Zunächst geht es darum, das Potenzial des Autos zu ergründen, das wir hier auf der Strecke haben», offenbart der Ingenieur. «Das werden wir in der nächsten Woche in Angriff nehmen.» Mit einem Sieg in Melbourne rechnet er deshalb nicht. Auf die Frage, ob der SF1000 ein potenzieller Silberpfeil-Bezwinger sei, antwortet er: «Es ist noch etwas früh, um zu sagen, wie die Saison laufen wird, aber ich denke über die Saison sollte das schon der Fall sein, aber wahrscheinlich nicht gleich beim ersten Rennen in Melbourne.»