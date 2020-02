Formel 1

Valtteri Bottas: «Mercedes-DAS nachbauen? Schwierig»

​Valtteri Bottas hat beim ersten Wintertest die mit Abstand beste Zeit erzielt. Der Finne glaubt, dass die Gegner auch chancenlos sind, die geniale Mercedes-Lenkung nachzubauen: «Wir haben ein Jahr daran gearbeitet.»

Der erste Wintertest der Formel 1 ist gelaufen, und niemand wird uns widersprechen, wenn wir festhalten: Wer Weltmeister werden will, muss den Silberpfeilen die Schärfe nehmen. Einfach wird das nicht. Mindestens in einem Bereich wird es der Konkurrenz überaus schwerfallen, mit Mercedes gleich zu ziehen – beim genialen Lenkungs-Trick DAS (dual axis steering).

Der siebenfache GP-Sieger Valtteri Bottas sagt nach seiner Barcelona-Bestzeit verschmitzt: «Es ist schön zu sehen, dass wir das einzige Team sind, das ein solches System verwendet. Ich schätze, das sagt einiges aus über die Helligkeit der Köpfe, die bei uns arbeiten. DAS ist nicht einfach zu entwerfen, zu bauen und zur Reife zu bringen. Wir sind damit noch immer am Lernen. Ich glaube, unter den richtigen Umständen wird das richtig gut. Das wird sich später im Jahr unter verschiedenen Pistenbedingungen zeigen. Es ist ziemlich eindrucksvoll.»

Wie lange wusste Bottas eigentlich von der neuen Lenkung? «Ich glaube, das erste Mal habe ich vor ungefähr einem Jahr davon gehört. Das ist kein Schnellschuss.»



Sebastian Vettel ist der Ansicht, dass sich die Silberpfeilschützen Bottas und Lewis Hamilton zuerst daran gewöhnen müssen, mit der neuen Lenkung umzugehen. Der Deutsche meinte, das sei wie die Umstellung von Laufschuhen zu Flip-Flops.



Dieser Ansicht ist Bottas nicht. «Es fühlt sich an Bord überhaupt nicht seltsam an. Das System ist zuverlässig, da gibt es keine umliebsamen Überraschungen. Wir hatten verschiedene Simulationswerkzeuge, um uns daran zu gewöhnen. Schwierigkeiten gab es keine. Das System ist wohldurchdacht und solide gebaut, es ist einfach zu benutzen, und alles läuft damit exakt nach Plan.»



Um die Legalität des DAS hat sich Bottas ohnehin nie Sorgen gemacht: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Rennstall gibt, der solch ein System entwickelt und zur Reife bringt im Wissen, dass es ohnehin verboten wird. Wir sind in Sachen Reglements-Treue sehr gelassen.»



«Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass sich die anderen Rennställe nun ernsthaft überlegen, ob sich die Investition lohnt, hier nachzuziehen, zumal ein DAS nur in diesem Jahr eingesetzt werden kann. Für uns war die Entwicklung eine grosse Kiste, ich glaube, es wird ziemlich schwierig, das nachzubauen. Ich hoffe, dies verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind derzeit in einer recht komfortablen Position.»





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5

3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5

4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3

7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C4

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 DO C3

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3

13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C3

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 DO C3

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3

17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 DO C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)





Barcelona, Tag 3

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 (65 Runden) C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 (73) C5

3. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 (76) C4

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 (116) C4

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 (62) C4

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 (152) C4

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 (93) C2

8. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,636 (86) C2

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 (59) C4

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,154 (83) C2

11. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,274 (76) C2

12. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 (48) C3

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,384 (100) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 (49) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:19,004 (72) C3

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:19,709 (4) C2





Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2





Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3