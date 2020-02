Formel 1

Testfahrten: Die Vor- und Nachteile von Barcelona

Seit Jahren rücken die GP-Teams im Winter auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu Testzwecken in Barcelona aus. Die Piste bietet viele Vorteile, aber auch einen Nachteil.

Dass die Formel-1-Teams ihre Vorsaisontests jeweils auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya absolvieren, kommt nicht von ungefähr. Denn der Streckenverlauf der spanischen Piste bietet eine gute Mischung. Es gibt langsame, mittelschnelle und schnelle Kurven, aber auch zwei relativ lange Geraden, auf denen die F1-Autos hohe Geschwindigkeiten erreichen – mehr als 300 km/h auf der Start-Ziel-Geraden und etwas weniger auf der Gegengeraden.

Diese Kombination aus unterschiedlichen Streckencharakteristiken macht den GP-Kurs vor den Toren von Barcelona zu einem guten Referenzpunkt, da die Teams viel über die Performance ihres Autos in verschiedenen Situationen lernen können. Dazu zählen unter anderem die Fahrzeugbalance und der Umgang mit den Reifen. Die Teams werden diese Informationen dazu verwenden, das bestmögliche Set-up für ihre Autos zu finden.

Es gibt jedoch einen möglichen Nachteil der Testfahrten in Barcelona und das ist die geographische Lage der Strecke. Denn diese bedeutet, dass das Wetter unter Umständen knifflig sein kann. Wir erinnern uns an die Wintertests von 2018, damals verloren die Teams einen Testtag, weil die Piste schneebedeckt war.

In diesem Jahr sieht die Vorhersage für beide Testwochen jedoch vielversprechend aus. Die Wetterfrösche rechnen mit relativ milden Temperaturen und Sonnenschein. Aber selbst an einem schönen Tag liegen die Temperaturen normalerweise deutlich unter jenen, welche die Teams bei ihrer Rückkehr zum Spanien-GP im Mai erwarten werden.

An einem kalten, bewölkten Tag übertreffen die Streckentemperaturen während der Wintertestfahrten selten 20 Grad Celsius und selbst an einem relativ milden und sonnigen Tag liegen sie normalerweise zwischen 25 und 30 Grad. An einem sonnigen Tag im Mai kann sich der Asphalt aber locker bis auf 40 Grad und mehr aufheizen. Das hat einen grossen Einfluss auf das Auto und die Reifen.

Barcelona-Test, Tag 3

Alfa Romeo-Sauber: Antonio Giovinazzi (I)

Red Bull Racing-Honda: Max Verstappen (NL), dann Alex Albon (T)

Racing Point: Lance Stroll (CDN)

Haas: Romain Grosjean (F), dann Kevin Magnussen (DK)

McLaren: Lando Norris (GB), dann Carlos Sainz (E)

Mercedes-Benz: Valtteri Bottas (FIN), dann Lewis Hamilton (GB)

Renault: Esteban Ocon (F), dann Daniel Ricciardo (AUS)

Williams: Nicholas Latifi (CDN)

AlphaTauri-Honda: Daniil Kvyat (RUS), dann Pierre Gasly (F)

Ferrari: Sebastian Vettel (D)

Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2

Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)