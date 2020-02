Formel 1

So testen die F1-Teams am letzten Barcelona-Testtag

Heute bietet sich den GP-Stars zum letzten Mal vor dem Saisonauftakt die Gelegenheit, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auszurücken. Diese Piloten sind am letzten Vorsaisontesttag im Einsatz.

Anders als am Vortag werden am letzten der sechs Vorsaisontesttage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gleich vier Teams mit beiden F1-Stammpiloten testen: Die Weltmeister-Truppe von Mercedes, die am 5. Testtag durch technische Probleme eingebremst worden war, schickt zuerst Champion Lewis Hamilton auf dei Piste, der das Steuer zur Mittagspause an Valtteri Bottas übergibt.

Auch Red Bull Racing testet mit beiden GP-Stars, wobei Alex Albon den Anfang macht und Max Verstappen in der letzten Testsession vor dem Saisonauftakt in Melbourne seine Runden drehen wird. Beim Renault-Werksteam darf diesmal Routinier Daniel Ricciardo als Erster ins Cockpit des RS20 steigen, Teamneuling Esteban Ocon ist dann am Nachmittag im neuen GP-Auto aus Enstone unterwegs.

Und bei Ferrari-Kunde Haas wird Kevin Magnussen den Anfang bestreiten. Der Arbeitstag des Dänen endet nach vier Stunden, denn die zweite Session des Tages wird Romain Grosjean im neuen Renner des US-Rennstalls sitzen. Alle anderen Teams testen mit nur einem Fahrer.

Bei Ferrari darf Charles Leclerc wieder Gas geben. Der junge Monegasse war am Vortag nur Zaungast, als Sebastian Vettel seine Runden drehte. Für den vierfachen Weltmeister endete der Testeinsatz mit dem gestrigen Tag. Alfa Romeo Racing schickt Urgestein Kimi Räikkönen auf die Piste und bei McLaren gibt Carlos Sainz Gas.

Racing Point testet mit dem erfahrenen Mexikaner Sergio Pérez, während das Williams-Team auf die Dienste des jungen George Russell setzt. Und Daniil Kvyat wird die Testarbeit für das AlphaTauri-Team bestreiten.

So testen die F1-Piloten heute

Alfa Romeo Racing: Kimi Räikkönen

AlphaTauri: Daniil Kvyat

Ferrari: Charles Leclerc

Haas: Kevin Magnussen (Vormittag), Romain Grosjean (Nachmittag)

McLaren: Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton (Vormittag), Valtteri Bottas (Nachmittag)

Racing Point: Sergio Pérez

Red Bull Racing: Alex Albon (Vormittag), Max Verstappen (Nachmittag)

Renault: Daniel Ricciardo (Vormittag), Esteban Ocon (Nachmittag)

Williams: George Russell