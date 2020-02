Formel 1

Alarm bei Williams: Dritter Mercedes-Motor im Auto

​Die Motoren 2020 müssen 4000 Kilometer laufen, um über die Saison zu kommen. Alarm bei Williams: Im Wagen von George Russel und Nicholas Latifi steckt schon der dritte Mercedes-Motor. Was ist da los?

Viel ging zunächst nicht an diesem Donnerstagmorgen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Es hatte in der Nacht geregnet, bei klammen Temperaturen dauerte es ewig, bis die katalanische Bahn trocken wird. Williams-Fahrer Nicholas Latifi hatte auf Intermediates einen harmlosen Ausrutscher, die Zeiten waren frei von jeder Aussagekraft, einige Piloten gingen stundenlang überhaupt nicht auf die Bahn.

Claire Williams ist genervt. Die 43jährige Engländerin sagt: «Wir hatten Motorprobleme – schon wieder. Wir haben inzwischen das dritte Aggregat eingebaut, das ist ziemlich frustrierend.»

Am Mercedes-Motor per se kann es nicht liegen: Im Silberpfeil und im Racing-Point-Rennwagen laufen die Motoren tadellos. Am vierten Testtag musste GP-Debütant Nicholas Latifi seinen Williams zur Seite stellen – Problem mit der Ölversorgung.



Claire Williams weiter: «Das Ärgerliche ist, dass wir immer wieder wertvolle Testzeit verlieren. Ich schätze, das gehört halt zu Wintertests dazu. Immerhin ist es nicht unser Problem, also liegt es nicht am Wagen.»



Dieser letzte Satz ist ein wenig seltsam: Ein Team gewinnt und verliert mit dem Motorpartner. Es spielt bei einem Ausfall keine Rolle, ob mit dem 1,6-Liter-V6-Turbomotor etwas nicht stimmte oder mit, sagen wir einer Aufhängung.



Claire Williams: «In der vergangenen Woche gab es zwei Probleme. Jenes vom Freitag wird noch immer untersucht, ich glaube nicht, dass die Ursache ergründet worden ist. Am Donnerstag gab es wohl ein Problem mit der Energierückgewinnung am Turbolader. Dazu kam ein Sensorenproblem, aber das ging auf unsere Kappe. Das kostete 30 Minuten, und das was das einzige Problem, das wir selber hatten.»





Barcelona-Test, Tag 4

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5

3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5

4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3

7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3

13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3

17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3

20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3

21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)