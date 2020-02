Formel 1

Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda/2.): «Wir können mehr»

​Zweitbeste Tageszeit für Pierre Gasly im AlphaTauri-Honda: Der Franzose hat seine Wintertestarbeit mustergültig abgeschlossen. «Ich reise guten Mutes nach Australien, das war eine gute Vorbereitung.»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat das Ziel für die früher Toro Rosso genannte Truppe aus Faenza klipp und klar gemacht: «Ich glaube fest daran, dass wir WM-Fünfter werden können, weil wir alle Zutaten dazu haben, mit einem Auto, das gut funktioniert, mit einem fantastischen Partner namens Honda, der im Winter sehr hart gearbeitet und sich in allen Belangen verbessert hat.»

«Was den Speed angeht, so sind wir bei der Musik, aber beim Kampf im Mittelfeld wird es um wenige Hundertstelsekunden gehen. Wir werden die Ärmel sehr hoch krempeln müssen, um uns da zu behaupten. Die Gegner liegen dicht beisammen, aber die Formel 1 ist Unterhaltung, und je besser unsere Show durch gute Rennen ist, umso besser.»

Die Dauerläufe auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya drängen den Verdacht auf: Racing Point liegt mit der Silberpfeilkopie an der Spitze des Mittelfelds, dann folgen McLaren und Renault, aber AlphaTauri-Honda lauert in der Nähe, und wir könnten 2020 leicht die äusserst spannende Situation erlangen, dass je nach Rennstrecke immer ein anderer Rennstall vierte Kraft ist.



Pierre Gasly, WM-Siebter von 2019, hat seine Wintertests an einem windigen Tag als Zweitschnellster abgeschlossen. Das ist wie die Tagesbestzeit von Sebastian Vettel ein schönes Ausrufezeichen, das keinen WM-Punkt einbringt, aber als Moral-Turbo auch nicht zu verachten ist.



Der 24jährige Gasly fasst seine Arbeit so zusammen: «Das war ein arbeitsreicher Tag. Weil die Piste am Morgen feucht war, mussten wir die ganze Arbeit in den Nachmittag packen. Dennoch mehr wir mehr als 100 Runden gedreht. Leider waren die Pistenverhältnisse nicht mehr so gut wie in der vorherigen Woche. Ich darf behaupten, ich habe einen guten Wintertest hinter mir. Wir können noch mehr. Aber wir wissen auch, dass Melbourne eine andere Hausnummer ist als Barcelona. Ich fahre guten Mutes nach Australien.»





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5

3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5

4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3

7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3

13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3

17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3

20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3

21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)