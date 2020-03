Formel 1

WM-Start Melbourne: Hartes Brot für GP-Neulinge

​​​​Die Saison 2020 beginnt in Melbourne mit nur einem GP-Neuling: Nicholas Latifi. Der Kanadier will schaffen, was in den letzten 25 Jahren nur 17 Fahrer geschafft haben – Punkte im ersten GP.

Davon träumt jeder Formel-1-Rennfahrer: Sieg gleich beim ersten Grand Prix. Gelungen ist das in der Formel-1-Historie nur einem, allerdings mit Vorbehalten. Der Silverstone-GP 1950 als allererster Formel-1-WM-Lauf war zwar für alle Fahrer eine Premiere, also müssten wir streng genommen Giuseppe «Nino» Farina hinzurechnen. Doch der Italiener war damals schon ein erfahrener Star in Diensten von Alfa Romeo und mehrfacher GP-Sieger. Als Neuling würden wir ihn wahrlich nicht bezeichnen. Das Indy 500 zählte 1950 ebenfalls zur Formel-1-WM, doch kaum ein Europäer verirrte sich in den Bundesstaat Indiana, also übergehen wir hier Johnnie Parsons mit voller Absicht.

Für die meisten Formel-1-Statistiker gibt es daher nur einen Piloten, der beim WM-Debüt auf Anhieb gewinnen konnte – Giancarlo Baghetti, der mit seinem Ferrari in Reims 1961 triumphierte. Es war sogar sein dritter Formel-1-Sieg in Serie, denn er hatte in den Wochen vor dem Frankreich-GP bereits die nicht zur WM zählenden Rennen von Syrakus und Neapel für sich entscheiden können.

Sieg im ersten Grand Prix – das hätte der Kanadier Jacques Villeneuve beinahe geschafft: Im ersten Formel-1-WM-Lauf im Albert-Park 1996 führte er vor seinem Williams-Stallgefährten Damon Hill, bis ihn ein Ölleck einbremste. Hill sagte «thank you» und gewann, Jacques wurde Zweiter.

Nicht einmal die risikofreudigsten Formel-1-Fans würden Geld darauf setzen, dass Williams-Novize Nicholas Latifi am 15. März im Albert-Park von Melbourne zum Sieg fährt. Die verschiedenen Wettanbieter offerieren den Kanadier auf Sieg mit einer Quote von 500:1 bis 2500:1.

Latifi war in den letzten Jahren eher ein Waagrechtstarter, seine Vorgänger George Russell, Lando Norris und Alex Albon brachten ungleich mehr Erfolge aus den Nachwuchsklassen in die Formel 1. Dennoch schaffte es auch von ihnen keiner, einem recht exklusiven Kreis beitreten.

Denn lassen wir Silverstone 1950 aussen vor, dann sind in der Formel-1-WM-Historie nur 57 Piloten gleich im ersten Rennen in die Punkte gefahren. Nur in einem wirklich verrückten Australien-GP dürfte Latifi der 58. Fahrer werden – aber das ist Formel 1, da ist fast alles möglich.



Zur Erinnerung: Von 1950 bis 1959 erhielten nur die ersten Fünf eines WM-Laufs Punkte, von 1961 bis Ende 2002 waren es die ersten Sechs. Danach wurde aufgestockt: Die ersten Acht wurden von 2003 bis 2009 belohnt, gar die ersten Zehn erhalten seit 2010 WM-Zähler.



Es ist im Laufe der Zeit also erheblich einfacher geworden, in die Punkte zu fahren. Was die Leistung untenstehender Herren nicht schmälern soll. Einfach ist in der Formel 1 nichts.



In den letzten 25 Jahren haben das trotzdem nur 17 Fahrer geschafft:



1996: Jacques Villeneuve (CDN), Melbourne, 2.

1999: Pedro de la Rosa (E), Melbourne, 6.

2001: Kimi Räikkönen (FIN), Melbourne, 6.

2002: Mark Webber (AUS), Melbourne, 5.

2004: Timo Glock (D), Montreal, 7.

2005: Tonio Liuzzi (I), Imola, 8.

2006: Nico Rosberg (D), Bahrain, 7.

2007: Lewis Hamilton (GB), Melbourne, 3.

2007: Sebastian Vettel (D), Indianapolis, 8.

2008: Sébastien Bourdais (F), Melbourne, 7.

2009: Sébastian Buemi (CH), Melbourne, 7.

2011: Paul Di Resta (GB), Melbourne, 10.

2014: Kevin Magnussen (DK), Melbourne, 2.

2014: Daniil Kvyat (RU), Melbourne, 9.

2015: Felipe Nasr (BR), Melbourne, 5.

2015: Carlos Sainz (E), Melbourne, 9.

2016: Stoffel Vandoorne (B), Bahrain, 10.



Nur drei Fahrer schafften es also gleich aufs Siegerpodest – Williams-Pilot Villeneuve in Australien 1996, der damalige McLaren-Neuling Hamilton in Australien 2007 sowie McLaren-Fahrer Magnussen, der 2014 als Zweiter klassiert wurde, nachdem Daniel Ricciardo disqualifiziert werden musste.



Ebenfalls interessant: Einen Grand Prix in ihrer ersten Formel-1-Saison haben in 68 Jahren lediglich neun Fahrer gewinnen können und seit Lewis Hamilton 2007 keiner mehr.



1950: Giuseppe Farina (3 Siege)

1950: Juan Manuel Fangio (3)

1961: Giancarlo Baghetti (1)

1965: Jackie Stewart (1)

1970: Clay Regazzoni (1)

1970: Emerson Fittipaldi (1)

1996: Jacques Villeneuve (4)

2001: Juan Pablo Montoya (1)

2007: Lewis Hamilton (4)