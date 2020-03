Formel 1

Coronavirus: Australien-GP ohne Fans? «Keine Chance»

​Wegen des Coronavirus haben die Veranstalter des Bahrain-GP beschlossen: Es wird vor leeren Tribünen gefahren. «Keine Chance, dass dies bei uns passiert», sagt Melbourne-GP-Promoter Andrew Westacott.

Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen, haben die Organisatoren des Grossen Preises von Bahrain zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen – der zweite WM-Lauf vom 22. März wird stattfinden, aber als Geisterrennen, ohne Zuschauer auf den Tribünen!

Das wird so begründet: «Angesichts der anhaltenden weltweiten Verbreitung von Covid-19 wäre die Einberufung einer grossen Sportveranstaltung, die der Öffentlichkeit zugänglich ist und Tausenden von internationalen Reisenden und lokalen Fans die Möglichkeit gibt, sich in unmittelbarer Nähe zu unterhalten, zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Richtige.»

«Um sicherzustellen, dass der Sport und seine weltweite Anhängerschaft übermässig beeinträchtigt werden, wird das Rennwochenende im TV zu sehen sein. Wir wissen, wie enttäuscht viele von dieser Nachricht sein werden, insbesondere diejenigen, die eine Reise zu diesem Ereignis planen, das zu einem Eckpfeiler des internationalen F1-Kalenders geworden ist. Aber die Sicherheit muss weiterhin unsere höchste Priorität bleiben.»



Klar muss das zur Frage führen: Und was ist mit dem Australien-GP? Ist die Gefahr dort vielleicht geringer? Ein Blick auf die jüngsten Zahlen von Worldometer zeigt in Sachen Coronavirus:



Australien: 93 Erkrankungen, drei Todesfälle.



Bahrain: 85 Erkrankungen, keine Todesopfer.



Dennoch ist es für Melborne-GP-Promoter Andrew Westacott undenkbar, ein Geisterrenen durchzuführen. «Keine Chance, dass dies bei uns passiert», sagt er bei SEN Radio Melbourne. «Wir hatten am Wochenende auf dem Melbourne Cricket Ground 86.000 Menschen. Wir müssen mit der Thematik behutsam umgehen und mit dem Leben weitermachen – mit den notwendigen Vorsichtsmassnahmen, natürlich.»



Viele Fans fragen sich: Und was ist mit dem italienischen Personal? Wird es in Australien überhaupt einreisen können? Wo doch inzwischen nur China mehr Coronavirus-Erkrankte aufweist als Italien. Wo doch vierzehn Provinzen in Norditalien zum Sperrgebiet erklärt worden sind, bis zum 3. April.



Westacott dazu: «Das Material von Ferrari und AlphaTauri ist längst da, das Personal hatte ebenfalls die Reise angetreten.» Für Bürger der Staaten China, Iran und Südkorea gelten in Australien Einreisesperren, bisher bis 14. März, mit grosser Wahrscheinlichkeit wird diese Frist verlängert. In Bezug auf italienische Staatsbürger oder andere Menschen, die in Italien unterwegs waren, sagt der australische Premier-Minister Scott Morrison: «Es wird beim Check-in und später bei der Einreise eine Befragung geben, dazu werden die Menschen nach Ankunft auf Anzeichen einer Erkrankung untersucht.» Morrison betont jedoch, dass es für Italiener keine Sperre gebe.



Professor Brendan Murphy, der leitende Mediziner der australischen Regierung, hat am Montag erklärt: «Wir stufen die Durchführung des Formel-1-Rennens für die Öffentlichkeit nicht als Risiko ein.»





