Trotz Corona: Aston Martin hält an Formel-1-Plan fest

​Auch Sportwagenhersteller Aston Martin steht in der Coronakrise unter grossem Druck. Doch der Plan hat Bestand, dass die Racing-Point-Rennwagen 2021 zu Aston Martin-Werksautos werden.

Die Weltwirtschaft ächzt unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei Aston Martin wird auf den grossen Druck reagiert. Bei einer Aktionärsversammlung in London wurde beschlossen – Investor Lawrence Stroll schiesst noch mehr Geld ein und wird ab 20. April Vorstandsvorsitzender von Aston Martin Lagonda, mit 25 Prozent der Aktien, die er sich fast 200 Millionen Euro kosten lässt.

Stroll betont, dass sich trotz Corona nichts am Plan geändert habe, dass 2021 aus Racing Point neu der Formel-1-Werksrennstall von Aston Martin werde.

«Meine Mitinvestoren und ich glauben fest an die Zukunft von Aston Martin Lagonda. Der beste Beweis ist die Kapitalerhöhung um 536 Millionen Pfund, welche von einem Teil der Aktionäre sowie von meinem Konsortium getragen werden. Dieser Zuschuss wird Aston Martin die finanzielle Stabilität in diesen schweren Zeiten garantieren und die längerfristige Zukunft sichern. Wir haben den klaren Plan, Aston Martin in die Formel 1 zu bringen, und wir werden das durchziehen.»

So wie in vielen Unternehmen weltweit ist die Autoherstellung bei Aston Martin derzeit eingestellt in den Werken von Gaydon und St. Athan. Die Belegschaft arbeitet entweder zuhause oder im Zwangsurlaub.



Sobald die Produktion wiederaufgenommen werden kann, so Aston Martin-CEO Andy Palmer, wird mit Volldampf am neuen DBX gearbeitet, dem ersten Aston-SUV). Gemäss Palmer liegen dafür 2000 Bestellungen vor. Die ersten Fahrzeuge sollen im Sommer ausgeliefert werden.





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

Das ursprüngliche WM-Programm

