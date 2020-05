Verrückt: Formel 1 bricht Rekorde, trotz Coronakrise

​Ausgerechnet die wegen der Corona-Pandemie verkürzte Saison 2020 beschert den Formel-1-Fans wohl einige Rekorde – auch wenn die Rekordzahl von 22 WM-Läufen nicht erreicht werden kann.

Am 15. März hätte die Formel-1-Saison 2020 mit dem Grossen Preis von Australien im Albert-Park von Melbourne losgehen sollen. Stattdessen wurde die Welt vom Coronavirus entschleunigt, am 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg soll es endlich losgehen. Wenn in Österreich wie geplant gefahren werden kann, haben die Fahrer sieben Monate und vier Tage Rennpause seit Abu Dhabi 2019 hinter sich. Ein Rekord ist das nicht: Beim Übergang von der Saison 1950 zu 1951 dauerte die Pause fast neun Monate (von Monza am 3. September bis zur Schweiz am 27. Mai).

Eigentlich hätte 2020 die längste Saison in 70 Jahren Formel 1 werden sollen, mit 22 Läufen. Die Coronakrise hat das zunichtegemacht. Dennoch wird auch eine verkürzte Saison den einen oder anderen Rekord mit sich bringen, wir haben einige davon zusammengefasst.

Saisonbeginn

Noch nie in 70 Jahren Formel 1 beginnt eine Saison so spät. Der gegenwärtige Rekord: Die WM 1951 begann am 27. Mai in Bremgarten bei Bern in der Schweiz.



WM-Titel

Hat Lewis Hamilton auch am Ende der Saison 2020 die Nase vorn, dann kommt er wie der grosse Michael Schumacher auf sieben WM-Titel.



GP-Siege

Am häufigsten hat Michael Schumacher in der Formel 1 gewonnen, unfassbare 91 Mal. Was jahrelang als Rekord für die Ewigkeit galt, wackelt – denn Hamilton kommt bereits auf 84 Siege.



Podestplätze

Michael Schumacher durfte in seiner GP-Karriere 155 Mal aufs Siegerpodest treten. Lewis Hamilton kommt ihm mit 151 Podestplatzierungen bereits sehr nahe.



Heimsiege

Der vierfache Weltmeister Alain Prost konnte sechs Mal seinen Heim-GP von Frankreich gewinnen. Mit einem weiteren Erfolg in Silverstone könnte sich Hamilton zum alleinigen Rekordhalter machen – sieben Mal hat bislang kein Fahrer seinen Heim-GP gewinnen können.



Jüngster Weltmeister

Als Sebastian Vettel 2010 in Abu Dhabi sensationell zum Titel fuhr, machte sich der Heppenheimer mit 23 Jahren, 4 Monaten und 11 Tagen zum jüngsten Formel-1-Weltmeister. Sowohl Max Verstappen als auch Charles Leclerc können diesen Rekord 2020 brechen.



Titel in Folge

Gewinnt Mercedes-Benz auch den Konstrukteurs-Pokal 2020, dann bedeutet dies sieben Titel in Folge – Rekord.



1000 Grands Prix

Die Formel 1 hat ihren 1000. WM-Lauf bereits gefeiert, das war Mitte April 2019 in Shanghai. Nun wird vielleicht das erste Team 1000 Rennen alt – Ferrari steht bei 991 Einsätzen, braucht also neun Läufe für den Meilenstein.