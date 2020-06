Lewis Hamilton gegen Rassismus: «Nur der Anfang»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in Silverstone die Testarbeit mit dem 2018er Mercedes W09 begonnen. Und er richtet sich erneut an seine Follower, um über das Thema Rassismus zu sprechen.

Zweiter Testtag der sechsfachen Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz in Silverstone, am 10. Juni sitzt Champion Lewis Hamilton am Lenkrad, erstmals seit Ende Februar und dem Abschluss der Wintertests in Spanien. Für die erfolgreiche Silberpfeilmannschaft geht es darum, die ganzen neuen Abläufe durchzuspielen, mit zahlreichen Schutzmassnahmen, um dem Coronavirus so wenig Chancen als möglich zu erlauben – Abstand halten, Handhygiene, Schutzmasken tragen, Arbeiten in kleinen Gruppen.

Bevor der 84fache GP-Sieger die Arbeit wieder aufgenommen hat, richtete er sich ein weiteres Mal an seine Follower, um sich zur Geissel Rassismus zu äussern. Der 35jährige Engländer schreibt: «Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, wie die Welt die Augen geöffnet hat zur heutigen Realität Rassismus. Menschen aus der ganzen Welt haben sich solidarisch erklärt, sie nutzen ihre Stimme und ihre Plattformen, um sich gegen Ungleichheit wegen der Hautfarbe zu wehren, gegen Polizeigewalt und weisse Vormacht.»

«Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir dieses Übel an der Wurzel packen wollen. Aber ich möchte hier einen Moment innehalten, um die positiven Schritt zu loben, die bislang gemacht worden sind, als Ergebnis unserer gemeinsamen Stimmen und Aktionen.»

«Wir sehen, wie neue Gesetze verabschiedet werden. Wir sehen, wie Polizeibeamte für ihr Handeln verantwortlich gemacht und für ihre Taten angeklagt werden. Marken stellen sind auf die Seite der Bewegung ‚Schwarze Leben zählen’. Anti-rassistische Bücher finden reissenden Absatz, und viel Menschen schauen sich derzeit Filme und Dokumentationen an, um ihre Bildung zu unseren Erfahrungen zu vertiefen.»



«Wir sehen mehr und mehr, dass Menschen sich über die Geschichte der Schwarzen informieren wollen. Das ist nur der Anfang, es gibt noch so viel Veränderung, die kommen wird.»