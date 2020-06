Knall bei Mercedes: Motorenchef Andy Cowell abgelöst

​Andy Cowell, Leiter der Rennmotorenabteilung von Mercedes, sucht nach neuen Herausforderungen. Er wird durch vier Fachkräfte ersetzt – Hywel Thomas, Adam Allsopp, Richard Stevens und Roland Ballhaus.

Die Leitung von «Mercedes-AMG High Performance Powertrains» (HPP) geht ab 1. Juli 2020 in neue Hände über: Andy Cowell, der langjährige Geschäftsleiter der Rennmotorenabteilung in Brixworth, gibt seinen Posten auf. Der 51jährige Cowell hatte Mercedes im Januar über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt.

Mercedes-Vorstandsmitglied Markus Schäfer und Teamchef Toto Wolff werden den Job als Managing Director auf eine neue Führungsspitze verteilt, wobei die interne Besetzung dieser Schlüsselpositionen einen reibungslosen Übergang ermöglicht. Die neue Führungsmannschaft besteht aus Hywel Thomas, der als Managing Director direkt für die F1 Power Unit verantwortlich zeichnen wird; Adam Allsopp, dem Project One Powertrain Director, der direkt an Markus Schäfer zum Project One berichten wird; Operations Director Richard Stevens sowie Finance and IT Director Ronald Ballhaus. Des Weiteren wird Pierre Godof, der Chefingenieur für den Formel-E-Antriebsstrang, weiter die Entwicklung für die vollelektrische Rennserie leiten.

Die neue Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, in den kommenden Jahren drei Schlüsselprojekte auf höchstem Niveau durchzuführen: die F1 Power Unit, den Antriebsstrang für die Formel E sowie die Antriebsentwicklung und -produktion des Mercedes-AMG One.

Andy Cowell wird weiterhin an der Seite von Hywel Thomas arbeiten, um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen. Darüber hinaus wird er die Mercedes-Benz AG bis mindestens Anfang 2021 bei einem wichtigen Zukunftsprojekt beraten.



Andy Cowell: «Nach 16 angenehmen Jahren bei HPP habe ich mich entschlossen, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um meinen Posten zu räumen und mir eine neue Herausforderung im Engineering-Business zu suchen. Ich habe die Möglichkeit sehr geschätzt, gemeinsam mit Markus und Toto an der zukünftigen Führungsstruktur des Unternehmens zu arbeiten und ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten von Hywel und dem Team, um das Unternehmen voranzutreiben.»



Markus Schäfer, verantwortlich für Konzernforschung, Mercedes-Benz Cars Chief Operating Officer und Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes-AMG HPP: «Unser neues Führungsteam bei HPP kennt das Geschäft in- und auswendig und ich bin überzeugt, dass sie das Unternehmen mit Energie und Innovationskraft in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Ich möchte mich bei Andy für seine Leistungen bei Mercedes in den vergangenen 16 Jahren bedanken. Sein Vermächtnis bei Mercedes wird nicht nur in Siegen und WM-Titeln gemessen, es findet sich auch im Wettkampfgeist und dem Ehrgeiz der Ingenieure wieder, die das Team bei HPP auszeichnen. Andy wird ein grosses Zukunftsprojekt der Mercedes-Benz AG unterstützen und wir wünschen ihm alles Gute für die nächste Station seiner Karriere.»



Toto Wolff sagt: «Andys Führung des Teams bei HPP war einer der Schlüsselfaktoren bei unseren WM-Erfolgen in den vergangenen Jahren. Er hat einen herausragenden Beitrag zu unserer Motorsport-Geschichte geleistet und ich habe unsere Zusammenarbeit seit 2013 sehr geschätzt und genossen. Ich bin mir sicher, dass er auch die nächste Herausforderung, der er sich stellen wird, erfolgreich meistern wird. Unsere Philosophie war schon immer, dass ein siegreiches Team eine dynamische Organisation ist und Veränderungen einen natürlichen Prozess der Weiterentwicklung darstellen. Ich bin besonders froh darüber, dass wir gemeinsam daran arbeiten konnten, eine neue Führungsstruktur aufzubauen, die auf der enormen Stärke des Teams in Brixworth beruht. Dadurch befinden wir uns in einer sehr starken Position für die kommenden Jahre, in denen wir in der Formel 1 und der Formel E neue Maßstäbe setzen möchten.»



Hywel Thomas, neuer Geschäftsleiter bei Mercedes-AMG HPP: «Ich bin stolz, seit 16 Jahren Teil von HPP zu sein. Es ist ein fantastisches Unternehmen mit Blick auf den Teamgeist, die Werte und die Integrität. Das liegt zu keinem geringen Teil an den Führungskräften, die das Unternehmen über die Jahre geleitet haben – von Mario Illien und Paul Morgan bis zum heutigen Tag. Andy und ich haben die gesamte Zeit, die ich hier bin, zusammengearbeitet und ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Zeitraum viel von ihm und durch die großartigen Erfolge des Teams lernen konnte. Unsere neue Führungsspitze ist sehr gespannt darauf, diese neue Herausforderung anzunehmen: Wir haben ein unglaubliches Team hier in Brixworth und wir konzentrieren uns alle darauf, auch in den kommenden Jahren maximale Performance auf der Rennstrecke abzuliefern.»