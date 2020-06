Feuer in Zandvoort: Dummköpfe zünden Reifen an

​Am Abend des 23. Juni musste die Feuerwehr zur niederländischen Rennstrecke Zandvoort eilen: Dummköpfe hatten auf einem Parkplatz einen Reifenstapel in Brand gesteckt. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner von Zandvoort waren baff: Am Abend des 23. Juni stieg eine schwarze Rauchwolke in den Himmel, exakt über dem Gelände der Traditionsrennstrecke Zandvoort.

Die örtliche Feuerwehr rückte aus und stellte fest, dass es sich um brennende Reifen handelte, die von Dummköpfen dort angezündet worden waren. Die Bevölkerung wurde gebeten, die Fenster zu schliessen. Der Brand konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Pistendirektor Robert van Overdijk sagt im Tagblatt von Haarlem: «So wie es aussieht, haben auf unserem Parkplatz C einige Mitglieder einer Jugendbande einige Reifenstapel angekündet.»

Twitter-User wie Nikita29245862 oder Maarten Caminada posteten eindrucksvolle Fotos des Brandes.



In Zandvoort hätte in diesem Jahr der erste Grosse Preis der Niederlande seit 1985 stattfinden müssen. Aber die Rückkehr des GP-Klassikers in den Dünen an der Nordsee, westlich von Amsterdam, ist auf 2021 verschoben worden. Der frühere Formel-1-Fahrer Jan Lammers, heute Sportdirektor des kommenden WM-Laufs der Niederlande: «Wir waren bereit für das erste Rennen. Aber wir wollen die Rückkehr von Zandvoort in die Formel 1 unbedingt mit den Fans feiern. Wir mussten 35 Jahre auf diesen Moment warten, da halten wir es auch noch ein weiteres Jahr aus.»



Formel-1-CEO Chase Carey hatte zuvor klargemacht: Wegen der Coronakrise werden sämtliche Grands Prix auf europäischem Boden als Geisterrennen stattfinden.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)