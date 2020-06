Bald offiziell: Ferrari fährt 1000. GP in Mugello

​Bald soll es offiziell werden: Im September wird es einen zweiten Formel-1-WM-Lauf auf italienischem Boden geben, nach dem Italien-GP vom 6. September wird am 13. September in Mugello gefahren.

Ein Programm aus acht WM-Läufen in Europa ab 5. Juli steht. Beschlossene Sache, aber noch nicht bestätigt ist, dass die wegen der Corona-Pandemie verkürzte Saison 2020 mit drei Rennen in Arabien zu Ende gehen wird, zwei in Bahrain (auf verschiedenen Pistenvarianten) und am Ende das WM-Finale von Abu Dhabi. Formel-1-CEO Chase Carey und F1-Sportdirektor Ross Brawn wollten bis zum WM-Auftakt in der Steiermark definiert haben, wie das Programm zwischen Europa und Arabien aussieht. Aber daran werden der US-Amerikaner und der Engländer scheitern – denn die Situation um Corona bleibt unberechenbar.

Ross Brawn hatte zugegeben: Wenn noch mehr Übersee-GP wegfallen, dann wird es zusätzliche Läufe in Europa geben. Schon bald könnte offiziell werden – einer davon wird in Mugello ausgetragen, am 13. September und überaus passend zum 1000. Formel-1-GP von Mugello-Besitzer Ferrari.

Der 5,2-Kilometer-Kurs war noch nie Schauplatz eines Formel-1-Laufs. Wohl aber haben dort oft Testfahrten stattgefunden, die jüngsten vor kurzem, als Sebastian Vettel und Charles Leclerc mit einem 2018er Wagen des Typs SF71H durch die Toskana brausten. Ferrari hat in Mugello zudem einige Male einen neuen GP-Renner präsentiert. Ende 2019 führte Ferrari in Mugello die «Finali Mondiali» durch.



Im ursprünglichen WM-Programm wäre das der Kanada-GP gewesen, das hätte auch gepasst, denn schliesslich ist der Stadtkurs von Montreal nach dem unvergessenen Ferrari-Idol Gilles Villeneuve benannt. Montreal gehört zu jenen Rennen, die verschoben, aber noch nicht abgesagt worden sind.



Die Chancen auf 2020er Rennen in Brasilien und Mexiko sind aufgrund der Corona-Entwicklung in Südamerika in der Nähe von null. Zudem lässt sich in den Millionenstädten Mexiko-City und São Paulo ein Schutzkonzept gegen Corona in keiner Weise umsetzen.



Chase Carey und Ross Brawn denken aus diesem Grund daran, Montreal mit Austin zu einem Nordamerika-Paket zu schnüren. Ein solch später Termin wäre für Kanada keine Premiere: 1978 fand in Montreal sogar das WM-Finale statt, am 8. Oktober. Zum Entzücken der Fans gewann Lokalheld Gilles Villeneuve. 1979 wurde am 30. September gefahren.



Falls weitere Überseerennen nicht gefahren werden können, haben Carey und Brawn auch die Alternative Portimão: Das «Autódromo International do Algarve» besitzt seit Jahren die Lizenz zum Austragen von Formel-1-Rennen, der vorderhand letzte Grosse Preis von Portugal fand 1996 in Estoril bei Lissabon statt. Seither scheiterte ein Comeback des WM-Laufs an der Finanzierung.



Unklar bleibt die Situation in Bezug auf den Russland-GP. Die Fallzahlen in Russland sind hoch (mehr als 600.000 Fälle, nur in Brasilien und in den USA gibt es mehr Covid-19-Erkrankte), in der südrussischen Region Krasnodar sind sie hingegen tief, in der vergangenen Woche gab es bei 330.000 Menschen in der Region im Schnitt 80 neue Fälle pro Tag. Die Strecke lässt sich abschotten, die meisten Hotels liegen in unmittelbarer Nähe des Autodroms.



Die Teams sind flexibel: Seefracht mit Material sind in Asien und Arabien zwischengelagert. Die Rennställe haben bis zu fünf solcher Materialpakete (wie etwa Auskleidung der Boxen), die während einer Saison aus Kostengründen nicht mit dem Flugzeug, sondern per Schiff transportiert werden.



China hat sich angeboten, zwei Rennen in Shanghai zu fahren. Die Begeisterung hält sich in Grenzen, ausgerechnet in jenes Land zu reisen, aus welchem der Coronavirus sich weltweite verbreitet hat. Einen Vietnam-GP wird es kaum geben: Die Organisatoren in Hanoi wollen keine Premiere im Herbst und dann ein zweites Rennen gleich sechs Monate später im Frühling 2021.





Formel-1-WM 2020 (bestätigt)

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)





Mögliche Fortsetzung (unbestätigt)

13. September: 1000. GP Ferrari, GP-Name unklar (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

4. Oktober: Zweiter Sotschi-GP, Name unklar (Sochi Autodrom)

Alternative für Sotschi: Portimão (Portugal)

18. Oktober: Grand Prix von Kanada (Montreal)

25. Oktober: Grand Prix der USA (Austin)

Alternative: Shanghai (China)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Zweiter Bahrain-GP, Name unklar (BIC)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)