Formel 1 in Österreich: Rechte an ServusTV und ORF!

​In verschiedenen europäischen Ländern sind Mischlösungen in Sachen Fernsehrechte in Kraft, wie etwa in Grossbritannien. In Österreich steht das bevor: Formel 1 ab 2021 auf ORF und ServusTV!

Es ist viel in Bewegung gekommen auf dem Markt für Formel-1-Senderechte: RTL hat in Deutschland verkündet, dass sie über 2020 hinaus keine WM-Läufe mehr zeigen, 2021 und 2022 sendet exklusiv Sky, wobei vier Rennen im freien Fernsehen zu verfolgen sein werden. Schweizer Formel-1-Fans hingegen können ruhig schlafen: Das Schweizer Fernsehen hat sich die Übertragungsrechte bis Ende 2022 gesichert. Gezeigt werden jeweils Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag, mit dem beliebten Marc Surer als GP-Fachmann.

In Österreich zeichnet sich eine aufregende Mischlösung ab: Ab 2021 werden nach SPEEDWEEK.com-Informationen sowohl der ORF als auch ServusTV abwechselnd Formel-1-Rennen übertragen! Diese Abkommen sollen demnächst bekanntgegeben werden.

In Großbritannien und in Italien hat es eine Aufteilung der Fernsehrechte der Formel 1 auf zwei Konkurrenzunternehmen bereits in den letzten Jahren gegeben. In Italien werden die Rennen derzeit live von Sky gezeigt (der Vertrag wurde vor kurzem bis Ende 2022 verlängert) und in Aufzeichnung von TV8. In Grossbritannien liegen die Exklusivrechte für Live-Bilder ebenfalls bei Sky, Channel4 zeigt Highlights im freien Fernsehen. Die Ausnahme ist der britische Grand Prix, den auch Channel4-Zuschauer live sehen können. Das Sky-Channel4-Abkommen gilt bis 2024.

Im vergangenen Februar hatte Mateschitz zum Thema Formel 1 auf ServusTV bei den Salzburger Nachrichten festgehalten: «Wir sind grundsätzlich kein Sportsender. Aber wir müssen uns eine solche Möglichkeit gut überlegen. Formel-1-Rechte sind für einen Sender immer interessant, aber wir können jetzt nichts dazu sagen. Wir müssen abwarten, wie der ORF entscheidet und was Sky macht. Es hängt einfach von der Marktsituation ab. Die beobachten wir, und die muss immer interessant sein.»



ServusTV (als Teil des Red Bull Media House) überträgt die MotoGP-WM auf dem deutschen Sendegebiet im freien Fernsehen bis Ende 2023, im Rahmen eines Fünfjahresvertrags. In Österreich besitzt ServusTV die MotoGP-Live-Rechte bereits seit dem Beginn der Saison 2016.





Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

2.30: Sky Sport 1 – GP Belgien 1995

3.15: Sky Sport 1 – GP Monaco 1996

4.00: Sky Sport 1 – die GP-Saison 1999

5.00: Sky Sport 1 – GP USA 2019

7.00: Sky Sport 1 – GP Österreich 2014

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung