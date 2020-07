Österreich-GP im Fernsehen: Heute geht es endlich los

Nach der monatelangen Corona-Geduldsprobe dürfen die GP-Stars endlich wieder in ihren 2020er-Autos auf die Piste: Der Startschuss zum ersten Spielberg-Wochenende fällt am heutigen Freitag.

Die Coronakrise hat den Arbeitsalltag an der Rennstrecke verändert, nicht aber die Pflichten der GP-Stars, die sich am Donnerstag wie gewohnt den Fragen der Medien stellen mussten. Alle 20 WM-Teilnehmer kamen der Maskenpflicht nach und hielten gebührend abstand. Und alle betonten, wie sehr sie sich auf den Saisonauftakt freuen, der mit einem Doppel auf dem Red Bull Ring erfolgen wird.

«Die Strecke hier ist sehr herausfordernd. Und Max Verstappen wird von Jahr zu Jahr besser und ist sehr stark auf diesem Kurs», erklärte etwa Champion Lewis Hamilton, der auch prophezeite: «Es werden zwei spannende Wochenenden.»

Vorjahressieger Verstappen, der auch 2018 in Spielberg triumphiert hat, gestand frei heraus: «Das Racing habe ich sehr vermisst. Natürlich bin ich viele virtuelle Rennen gefahren, aber mit der Zeit wird das langweilig. Umso besser, dass wir jetzt hier sind und tun können, was wir lieben.»

Sein Teamkollege Alex Albon ergänzte: «Schade, dass keine Fans vor Ort sind, aber es ist grossartig, dass wir überhaupt fahren und Red Bull Racing zeigen kann, was wir drauf haben.»

Weniger zuversichtlich gab sich Charles Leclerc. Der Ferrari-Star aus Monte Carlo erklärte: «Ich denke, das wird eine schwierige Saison für uns, auf jeden Fall wird es kein Kinderspiel. Wir müssen noch das Qualifying abwarten, um alle Zweifel auszuräumen, auch wenn wir uns zu 99 Prozent sicher sind, dass wir mehr Mühe als im vergangenen Jahr haben werden.» Und Ferrari-Abschiedskandidat Vettel versprach: «Wir geben alles, um die Lücke zur Spitze zu schliessen.»

Das AlphaTauri-Duo Pierre Gasly und Daniil Kvyat freute sich besonders darüber, den Saisonstart mit einem Red Bull-Heimspiel zu starten. «Der Red Bull Ring ist eine fantastische Strecke, um die Weltmeisterschaft zu starten», jubelte Letzterer. Wer live mitansehen will, wie Gasly, Kvyat und Co. in die Saison starten, findet hier alle TV-Zeiten der deutschsprachigen Sender.

Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 3. Juli

8.55: Sky Sport 1 – GP Österreich 2015

10.30: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training

20.30: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

22.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 4. Juli

2.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

7.15: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

8.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Qualifying

14.50: SRF2 – Qualifying

14.55: ORF 1 – Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. Juli

7.40: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung