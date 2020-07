Steiermark-GP im Fernsehen: Virtueller Fan-Empfang

Der Steiermark-GP bietet eine ganz besondere Überraschung, um die Fans ins Geschehen auf dem Red Bull Ring mit einzubinden. Der «Virtual Styrian Green Carpet» beschert den GP-Stars einen virtuellen Fan-Empfang.

Vergangene Woche startete die Formel 1 mit dem Österreich-GP in die verkürzte Saison 2020, diesen Sonntag steht mit dem Steiermark-GP das nächste Kräftemessen der GP-Stars auf dem Red Bull Ring auf dem Programm. Zum Auftakt stellten sich die WM-Teilnehmer den Fragen der Journalisten und sprachen dabei sowohl über den vergangenen als auch den anstehenden Grand Prix in Spielberg.

Champion Lewis Hamilton erklärte rückblickend: «Ich freue mich sehr, dass am Sonntag viele Fahrer mit mir niedergekniet sind. Ich glaube, zumindest ein Fahrer von jedem Team war dabei.» Und er beteuerte: «Mein Rennen war stark, abgelenkt war ich sicher nicht. Mein Fokus ist auf den WM-Titel gerichtet und genauso engagiert kämpfe ich für Gleichberechtigung.»

Ferrari-Abschiedskandidat Sebastian Vettel wurde hingegen zu seiner GP-Zukunft befragt. Der vierfache Weltmeister sagte dazu: «Was meine Zukunft betrifft, habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Alles ist möglich, weitermachen, eine Pause einlegen oder ganz aufhören. Dass ich um Top-Platzierungen mitfahren kann, ist kein Geheimnis. Und wenn du gewinnen willst, musst du mit jedem Teamkollegen auskommen.»

Der Deutsche stellte auch klar: «Bei Red Bull bin ich noch mit vielen Leuten in Kontakt, mit Teamchef Christian (Horner, Anm.) oder Red Bull-Motorsportberater Helmut (Marko, Anm.) zum Beispiel. Mein Auftritt bei ServusTV hat nichts mit meiner Zukunft zu tun.» Er betonte aber auch: «Red Bull Racing hat ein starkes Auto, mit dem man gewinnen kann. Von daher wäre das schon interessant.»

Interessant ist auch die Chance, die sich den Fans dank des «Virtual Styrian Green Carpet» bietet, der im Formel-1-Fahrerlager aufgebaut ist. Denn damit können ausgewählte Fans via Online-Meeting live dabei sein, wenn die Stars auf dem Red Bull Ring eintreffen, um sich auf ihren Einsatz vorzubereiten. Wer Max Verstappen & Co. vor dem Steiermark-GP am Samstag oder Sonntag virtuell begrüßen möchte, kann sich noch im Netz anmelden. Das Geschehen auf der Piste wird wieder von verschiedenen TV-Sendern übertragen, die Sende- und Startzeiten gibt’s hier:

Steiermark-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 10. Juli

9.00: Sky Sport 1 – GP Österreich Wiederholung

10.40: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 11. Juli

1.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

2.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.50: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 12. Juli

0.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

4.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

13.50: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Steiermark Wiederholung