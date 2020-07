Williams: Auch 2021 mit George Russell und Latifi

Claire Williams will auch 2021 nicht auf die Dienste von George Russell verzichten, wie der Brite in Ungarn verriet. Auch Nicholas Latifi wird im nächsten Jahr für den Rennstall aus Grove um WM-Punkte kämpfen.

«Ich werde bei Williams bleiben für 2021», offenbarte George Russell im Rahmen der heutigen FIA-Pressekonferenz auf die Frage, wann man denn eine Entscheidung über seine GP-Zukunft erwarten dürfe. Der Mercedes-Junior hatte lange auf eine Beförderung ins Weltmeister-Team gehofft, doch Claire Williams wollte den schnellen Briten nicht ziehen lassen.

«Ich habe einen 3-Jahres-Vertrag mit Williams unterschrieben und bleibe da, um auf das aufzubauen, was wir in diesem Jahr erreichen werden», bestätigte der 22-Jährige, der keinen Groll wegen des verpassten Mercedes-Aufstiegs hegt, wie er beteuerte. «Nein, ich bin nicht enttäuscht wegen Mercedes, überhaupt nicht. Sie konnten nicht viel tun, denn Claire war fest entschlossen, sie war nicht gewillt, mich gehen zu lassen.»

«Ich habe einen Vertrag mit Williams und muss diese Entscheidung respektieren», fügte Russell an, und erklärte auch: «Ich bin nun hier und werde in dieser und in der nächsten Saison alles für Williams geben. Mal schauen, was danach kommt.»

Auch Russells Teamkollege, Formel-1-Rookie Nicholas Latifi, wird im nächsten Jahr weiterhin im Renner aus Grove Gas geben. Damit setzt das britische Traditionsteam auch 2021 auf das gleiche Fahrer-Duo wie in diesem Jahr.