Ungarn-GP im Fernsehen: Ganz andere Herausforderung

​Nach den ersten beiden WM-Läufen auf dem Red Bull Ring kommt auf die GP-Rennställe eine ganz andere Herausforderung zu: Was auf dem Hungaroring wichtig ist und wie die Strecke seit 2019 geändert wurde.

Die Königsklasse steht vor dem 35. Grossen Preis von Ungarn im Rahmen der Formel-1-WM, und den zehn Grand-Prix-Rennställen stellt sich eine ganz andere Herausforderung als in der Steiermark. Der Hungaroring ist keine Power-Strecke wie der Red Bull Ring, wir haben nur die Start/Ziel-Gerade als Ort, wo überlegene Topspeed ausgespielt werden kann, der Rest der Strecke ist eine fast ununterbrochene Kette unterschiedlicher Kurven. Überholmöglichkeiten sind rar, aerodynamische Effizienz steht im Mittelpunkt, die Autos werden auf maximalen Abtrieb getrimmt. Oder wie es Weltmeister Nelson Piquet mal gesagt hat: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.»

Pirelli stellt die gleichen Mischungen zur Verfügung wie in Österreich (den weiss markierten C2 als harten Reifen, den mittelharten, gelb markierten C3 sowie den weichen C4, zu erkennen am roten Streifen). Diese Kombination wurde auch vor einem Jahr in Ungarn verwendet. Damals zogen es die schnellsten sechs Fahrer vor, ihre Zeit im zweiten Quali-Teil mit dem mittelharten Reifen zu fahren, um damit fürs Rennen grösseren strategischen Spielraum zu erlangen.

Am Hungaroring wurden seit 2019 drei Dinge geändert: Sämtliche Markierungen wurden frisch gestrichen, dies in einer besonders rutschfesten Farbe. Das könnte in den kommenden Tagen wichtig werden, denn über dem Grossraum Budapest liegt eine Schlechtwetterzone, und noch ist nicht klar, ob sich die bis zum Rennstart am Sonntag (15.10 Uhr) verabschieden wird.

Die Leitschienen in den Auslaufzonen der Kurven 1, 5 und 9 wurden leicht anders positioniert, um mehr Schutz zu bieten. Und auch die Streckenposten sind besser geschützt: Ihre Standorte wurden mit mehr Zäunen versehen.



Ob es am Ende regnet oder nicht – dank unserer Übersicht verpassen Sie von der ganzen Action auf dem Hungaroring nichts.





