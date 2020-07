Ungarn-GP im Fernsehen: Wetter hält alle auf Trab

Das 2. freie Training zum Ungarn-GP am gestrigen Freitag fand auf nasser Piste statt. Am heutigen Samstag hoffen viele auf trockene Bedingungen. Das lässt die jüngste Prognose fürs 3. Training und Qualifying erwarten.

Wie schon vor einer Woche war das Wetter auch am gestrigen Trainingsfreitag in Ungarn ein grosses Thema. «Das Wetter für den Rest des Wochenendes bleibt ungewiss aus, was uns alle gut auf Trab halten dürfte», betonte der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin, und erklärte: «Es sieht so aus, als ob es an diesem Wochenende noch mehr regnen würde.»

Titelverteidiger Lewis Hamilton erklärte mit Blick auf die Vorhersage für das restliche Wochenende, er wünsche sich ein Qualifying und ein Rennen auf trockener Piste, denn der Hungaroring sei im Nassen eine sehr, sehr grosse Herausforderung. Auch Max Verstappen erklärte: «Ich hoffe, dass es trocken bleibt, weil wir dann mehr lernen und grössere Fortschritte machen können.»

Zum Start des Qualifying-Samstags wurden die WM-Teilnehmer von einem bewölkten Himmel und kühlen Temperaturen um 14 Grad Celsius begrüsst. Die aktuelle Prognose sagt 64 Prozent Regenwahrscheinlichkeit für das dritte freie Training voraus, diese sinkt zum Start des Qualifyings auf 51 Prozent. Die Aussentemperatur bewegt sich zwischen 16 und 18 Grad.

Wer nicht verpassen will, wie sich die Teams und ihre Stars im Abschlusstraining – bei welchen Bedingungen auch immer – schlagen werden, findet hier alle TV-Zeiten.

Ungarn-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 18. Juli

7.25: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.55: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. Juli

0.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

3.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

6.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Ungarn

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung

22.00: Sky Sport 2 – GP Ungarn Wiederholung