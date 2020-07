Formel 1 trotz Mercedes-Dominanz mit guten Quoten

Der Sieg in Ungarn ging mal wieder an Mercedes

Mercedes beherrscht die Formel 1 an der Spitze zwar erneut, doch trotzdem fällt die Bilanz der Sender nach den ersten drei Saisonrennen durchaus positiv aus.

Sportlich ist die Formel 1 zumindest an der Spitze ein Langweiler. Alles sieht nach einer mal wieder von Mercedes dominierten Saison aus, vieles zudem nach einem Weltmeister Lewis Hamilton.

Dem Zuspruch vor dem Fernseher tut das aber noch keinen Abbruch. Das dritte Saisonrennen in Ungarn sahen zuletzt im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauer.

Das entspricht einem Marktanteil von 34,2 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil sogar starke 34,3 Prozent (2,20 Millionen).

In der Spitze waren es am vergangenen Sonntag bis zu 4,86 Millionen Fans, die einschalteten. Im Schnitt ist das im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 320.000 Zuschauern.

Auch bei Sky bleiben die Quoten auf einem konstanten Niveau. 580.000 Fans schalteten ein, was sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bedeutete.

Der ORF kann ebenfalls zufrieden sein: 641.000 Zuschauer verfolgten das Rennen, damit fuhr der österreichische Sender 43 Prozent Marktanteil ein.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL, 607.000 Sky



Österreich II:

3,52 Millionen RTL, 580.000 Sky



Ungarn:

4,49 Millionen RTL, 580.000 Sky

