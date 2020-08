Valtteri Bottas (Mercedes): Rätselhaftes Übersteuern

​Der Finne Valtteri Bottas lieferte sich im Qualifying zum britischen Grand Prix in Silverstone ein tolles Duell, aber am Ende war Lewis Hamilton deutlich stärker. Bottas: «Mein Wagen fing an zu übersteuern.»

Vor einem Jahr eroberte Valtteri Bottas mit einem Vorsprung von hauchdünnen neun Tausendstelsekunden die Bestzeit im Abschlusstraining zum britischen Grand Prix, und Bottas deutete mit zwei Bestzeiten in Quali 1 und Quali 2 an, dass er seinem Mercedes-Stallgefährten Paroli bieten kann. Aber dann zauberte Lewis eine seiner Wunderrunden aus dem Helm, Bottas war mehr als drei Zehntelsekunden zu langsam. Aber das war nicht alles.

Der 30jährige Finne sagt: «Im ersten und zweiten Quali-Segment schaute alles gut aus. Ich fühlte mich auf beiden Reifenmischungen wohl. Aber im dritten Quali-Segment begann mein Wagen mehr und mehr zu übersteuern, er wollte mehr und mehr ausbrechen. Mir ist nicht ganz klar, was da passiert ist. Das müssen wir uns noch anschauen. Eine Theorie geht in die Richtung, dass es etwas mit der Pistentemperatur zu tun hat.»

«Gleichzeitig hat Lewis einen Super-Job gemacht, und es muss schon alles stimmen, wenn du einen Hamilton in einem Qualifying hinter dir lassen willst.»



«Klar bin ich enttäuscht. Ich würde lieber auf Pole-Position stehen. Aber Lewis hat im vergangenen Jahr den britischen Grand Prix von Platz 2 gewonnen, also wieso sollte ich das nicht können? Ich bin sicher, da ergeben sich Möglichkeiten. Punkte gibt es erst am Sonntag.»