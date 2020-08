Silverstone-GP im Fernsehen: Wetter gibt Rätsel auf

​Im freien Training vom Freitag wurde der Grundstein gelegt für eine gute Abstimmung der Rennwagen in Silverstone. Auf die Rennställe kommt nur ein Temperatursturz zu. Das ist gut für Mercedes.

Das üblicherweise sehr launische Sommerwetter beim Traditionsrennen von Silverstone ist für einmal ein wenig berechenbar: Gemäss mehrerer Wettermodelle bleibt die Regenwahrscheinlichkeit gering, aber die Temperaturschwankungen geben den Rennställen Rätsel auf.

Freitag war der bisher heisseste Tag des Jahres in England, mit bis zu 35 Grad in Silverstone und fast 38 Grad am Flughafen Heathrow in London. Als am Freitagabend die Formel 2 zum Abschlusstraining ausrückte, hatten sich in der Nähe Gewitterzellen gebildet; wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt ging Hagel nieder. An der Rennstrecke blieb es bei ein paar Tropfen Regen.

Am Samstag werden nur noch 22 Grad erreicht, die Chance auf Regen liegt bei zehn Prozent. Das Abschlusstraining sollte auf trockener Bahn stattfinden. Mehr als zehn Grad Unterschied zum Freitag, das erfordert Anpassungen bei der Abstimmung, und das ergibt ein ganz anderes Verhalten der Pirelli-Reifen.

Weltmeister Lewis Hamilton: «Generell scheint unser Mercedes bei moderaten Temperaturen konkurrenzfähiger zu sein als bei heissem Wetter.»



Auf unter zehn Prozent Regenmöglichkeit fallen die Werte am Sonntag, erneut unter harmloser Bewölkung, aber nochmals etwas kühler, mit höchtens 19 Grad. Es naht eine Kaltfront, die am Montag Regen bringt. Aus heutiger Sicht ist nicht damit zu rechnen, dass sie sich beschleunigt und das Rennen beeinträchtigt.





Britischer Grand Prix 2020 im Fernsehen

Samstag, 1. August

8.50: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 2. August

2.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Grossbritannien

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum GP Grossbritannien

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – GP Grossbritannien Wiederholung

22.00: Sky Sport 2 – GP Grossbritannien Wiederholung