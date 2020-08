Max Verstappen (4.): «Ich hoffe, Strategie geht auf»

​Max Verstappen und Red Bull Racing riskieren etwas: Der Niederländer ist der einzige Fahrer aus den Top-Ten, der auf harten Reifen ins Rennen gehen wird. Max: «Ich hoffe, diese Strategie geht auf.»

Hand aufs Herz: Was rohen Speed angeht, so sind die Mercedes von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton kaum zu bügeln. Also wagen Red Bull Racing und Max Verstappen eine andere Rennstrategie – der gegenwärtige WM-Dritte ist der einzige Fahrer aus den schnellsten Zehn, der auf dem harten Pirelli-Reifen losfahren wird.

Zur Erinnerung: Die Fahrer gehen mit jener Mischung in den Grand Prix, die sie bei ihrer schnellsten Runde im zweiten Quali-Segment am Wagen hatten. Max versuchte sein Glück mit den harten Pirelli, und das hat mit der neuntschnellsten Zeit knapp gereicht. Viel hätte nicht schiefgehen dürfen: Esteban Ocon schied als Elfter aus, nur knappe drei Zehntelsekunden hinter Verstappen.

Im dritten Quali-Teil fuhr Max die viertschnellste Zeit, 94 Tausendstelsekunden hinter dem verblüffenden Nico Hülkenberg im Pinkt-Panther von Racing Point. Verstappen sagt: «Ich freue mich für Nico, dass er seinen Speed unter Beweis stellen konnte. Ich hoffe, das wird ihm helfen, für 2021 wieder einen Stammplatz zu erhalten. Er verdient es, in der Formel 1 zu sein.»

Der achtfache GP-Sieger Verstappen sagt: «Von Platz 4 loszufahren, ist nicht die ideale Ausgangslage, aber die Fahrer vor mir haben einen tollen Job gemacht. Q3 war ziemlich tückisch, weil sich der Wind nochmals gedreht hat und den Wagen etwas aus der Balance brachte.»

«Ich war ein starker Befürworter des Plan, unser Glück im zweiten Quali-Teil mit dem harten Pirelli zu versuchen, denn wir hatten es schon in der vergangenen Woche nicht leicht, die Reifen am Leben zu erhalten, und nun müssen wir noch weichere Walzen verwenden.»



«Was unsere Strategie bringt, wird vom Verlauf der ersten Runde abhängen und auch von etwaigen Safety-Car-Phasen. Ich weiss nicht, ob unser Plan aufgeht, aber jedenfalls versuchen wir etwas Anderes.»



«Das wird ein langes, hartes Rennen, und normalerweise ist unser Speed im Grand Prix höher als im Abschlusstraining. Mein Ziel besteht darin, unter die ersten Drei zu kommen.»





Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339



*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung