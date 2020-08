Spanien-GP im Fernsehen: Chance für Verstappen

Max Verstappen und seine Jungs beim Wintertest in Barcelona

​Der Geburtstags-GP der Formel 1 in Silverstone zeigt: Je nach Wetter und Reifenmischungen kann Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda die erfolgsgewohnten Mercedes schlagen. Auch in Barcelona?

In Barcelona 2016 wurde ein Formel-1-Märchen wahr: Red Bull versetzte den aufstrebenden Max Verstappen von Toro Rosso (heute AlphaTauri) zu Red Bull Racing, und nachdem sich die Mercedes von Nico Rosberg und Lewis Hamilton abgeschossen hatten, fuhr der Niederländer sensationell zum Sieg – als 18-Jähriger!

Vier Jahre später kommen Red Bull Racing und Verstappen mit geradem Rücken nach Katalonien: Sie haben beim Jubiläums-GP der Königsklasse in Silverstone bewiesen, dass die scheinbar übermächtigen Mercedes unter gewissen Bedingungen nicht mehr so übermächtig sind, sondern vielmehr angreifbar, schlagbar.

Faktor 1: die Reifen. Bei warmem Wetter wurde in Silverstone mit eher weichen Mischungen gefahren. Damit kommen RBR und Max besser zurecht als Mercedes mit Hamilton und Bottas.

Faktor 2: das Wetter. Generell scheint der Abstand zwischen Mercedes und Red Bull Racing kleiner zu sein, wenn es heiss ist.

Was passiert am kommenden Wochenende? Gut für Max Verstappen: Es wird schön und heiss, mit Temperaturen um die dreissig Grad. Nicht so gut für Verstappen: Pirelli bringt die härtesten Mischungen nach Spanien. Damit kamen die Mercedes-Fahrer beim britischen GP-Wochenende besser zurecht.

Wie sich das alles entwickelt, erfahren Sie online oder vor dem Fernseher. Hier die wichtigsten Sendetermine.





Spanien-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 14. August

7.00: Sky Sport 1 – Jubiläums-GP Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Jubiläums-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

23.00: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 15. August

1.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

7.20: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.50: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 16. August

1.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.10: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.05: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 1 – Spanien-GP Wiederholung





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung