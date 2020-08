Andrew Shovlin zum Mercedes-Problem: «Das wäre dumm»

​Nach den Reifenproblemen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Jubiläums-GP von Silverstone sagt Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin: «Es wäre dumm anzunehmen, dass dies ein Einzelfall bleibt.»

Die Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hatten im Geburtstagsrennen der Formel 1 von Silverstone enorme Schwierigkeiten mit den Reifen. Die Pirelli-Walzen am Mercedes warfen Blasen, Max Verstappen und Red Bull Racing schlugen eiskalt zu und gewannen.

Andrew Shovlin, der leitende Mercedes-Ingenieur an der Rennstrecke, sagt in einem Video der Weltmeister knallhart: «Es wäre dumm anzunehmen, dass dies ein Einzelfall bleibt. Wir müssen vielmehr damit rechnen, dass uns dies erneut blühen kann, vielleicht schon im Grossen Preis von Spanien. Nur wenn es uns gelingt herauszufinden, wieso wir in England grössere Schwierigkeiten hatten als die Konkurrenz, dann können wir am Problem arbeiten.»

«Derzeit versuchen wir sicherzustellen, dass die Hinterreifen weniger aufheizen. Denn Blasen sind eine Folge von Überhitzung. Wir haben einige Ideen, wie wir das in Sachen Abstimmung anpacken wollen, und der Circuit de Barcelona-Catalunya wird ein guter Test sein, diese Einfälle auf ihre Tauglichkeit zu prüfen.»

«Wenn ein Reifen überhitzt, wie in England, dann gerätst du in einen gemeinen Ablauf: Zu heisse Hinterreifen fangen an zu rutschen, und das Rutschen lässt die Temperatur noch weiter steigen. Der Fahrer verliert die Haftung.»

«Es ist elementar, dass wir hier ein Gegenmittel finden, denn es wird erneut Rennen geben unter heissen Bedingungen. Darauf müssen wir besser vorbereitet sein.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung