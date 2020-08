Günther Steiner (Haas): «Fahrerfrage ist zweitrangig»

​Haas-Teamchef Günther Steiner lässt sich Zeit, was das Fahrerduo des US-amerikanischen Rennstalls für 2021 angeht. «Zunächst mal müssen wir das Concorde-Abkommen unterzeichnen, dann sehen wir weiter.»

Es bewegt sich etwas bei Haas: Gemäss Teamchef Günther Steiner will der Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas das neue Concorde-Abkommen bald unterzeichnen. Dieser Rahmenvertrag, sozusagen die Formel-1-Verfassung, regelt die wirtschaftlichen und sportlichen Zusammenhänge im Dreieck zwischen «Formula One Management», dem Autosport-Weltverband FIA und den Rennställen.

Der Südtiroler Günther Steiner hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass die finanzielle Last durch die Formel 1 enorm ist für Gene Haas, und dass das Engagement im GP-Sport auf dem Prüfstand steht. Doch Formel-1-CEO Chase Carey und F1-Sportchef Ross Brawn haben die Weichen zu einer Königsklasse gestellt, die von der finanziellen Struktur so geschaffen ist, dass ein Mittelfeldrennstall kostendeckend arbeiten kann. Und dank einer neuen Modellgeneration 2022 sollen die weniger grossen Teams in die Position kommen, den Besten ab und an ein Bein zu stellen.

Dennoch: Steiner setzte Prioritäten. Auf die Frage, welche Fahrer für 2021 in Frage kommen, meinte der Teamchef: «Die Fahrerfrage ist zweitrangig. Zunächst einmal wollen wir uns um das Concorde-Abkommen kümmern. Daher haben wir mit keinem Piloten gesprochen, nicht mit unseren, nicht mit anderen. Ich habe mich auch mit Gene nicht über Fahrer unterhalten. Wir haben Wichtigeres zu stemmen.»

Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung