Nico Rosberg über Crash: «Ocon hat nicht aufgepasst»

Der frühere GP-Pilot Nico Rosberg ist sich sicher: Kevin Magnussen trifft beim FP3-Crash von Esteban Ocon keine Schuld. Der Deutsche betont: «Man konnte es kommen sehen, er hatte also genug Zeit, um zu reagieren.»

Ganz zum Schluss der letzten freien Trainingsstunde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurden plötzlich die roten Flaggen geschwenkt. Der Grund: Esteban Ocon hatte seinen Renault bei der Anfahrt zur vierten Kurve in die Mauer gesetzt. Nico Rosberg, der sich das Geschehen als Experte für die englischen Kollegen von Sky anschaute, wunderte sich: «Das ist sehr eigenartig, denn normalerweise kann man da locker mit Vollgas durch. Man würde nicht denken, dass sich an dieser Stelle einer dreht.»

Die Wiederholung der TV-Aufnahmen zeigte: Der Franzose krachte in die Streckenbegrenzung, weil er einen Unfall mit dem vor ihm bummelnden Kevin Magnussen verhindern wollte. Ocon hatte den Haas-Piloten nur Augenblicke vor seinem Abflug vorbeiziehen lassen, im Glauben, dass sich dieser auf einer schnellen Runde befinde. Doch Magnussen brach diese ab, verlangsamte drastisch und zog in die Mitte der Strecke, um anderen, schnelleren Gegnern aus dem Weg zu gehen.

Weil auch Ocon auf einer Abkühlrunde unterwegs war, zog auch er in die Mitte, und durch eine kurze Unachtsamkeit fand er sich plötzlich am Heck des Haas-Renners wieder. Ex-GP-Pilot Karun Chandhok verteidigte Magnussen: «Er geht den schnelleren Piloten aus dem Weg, was auch richtig ist. Aber auch Ocon zieht in die Mitte und wie Nico gesagt hat, war er wohl etwas abgelenkt, denn es sieht so aus, als hätte er ihn erst in letzter Sekunde gesehen.»

«Weil Ocon auf einer langsamen Runde ist, schaut er viel in den Rückspiegel, um zu sehen, ob noch jemand angerauscht kommt», bestätigte auch der Weltmeister von 2016. Wahrscheinlich hat er auch noch etwas am Lenkrad verstellt und dann verlangsamt Magnussen vor ihm. Das überraschte Ocon, denn er dachte, dieser ist auf einer schnellen Runde unterwegs. Da kommt alles zusammen», fügte Rosberg an.

Der ehemalige Silberpfeil-Pilto glaubte trotz der angekündigten Untersuchung der Regelhüter nicht an eine Strafe: «Die Regelhüter werden nichts machen, denn es ist nicht Magnussens Fehler und sie werden auch Ocon nicht weiter bestrafen.» Damit sollte er recht behalten.

Ocon musste nach dem Crash zum obligaten Check ins Streckenkrankenhaus, wo ihn die Ärzte für fit erklärten. Sein Team machte sich derweil daran, die Schäden am Renault zu reparieren. Etwa eine halbe Stunde vor dem Qualifying-Start gab man sich im schwarz-gelben Lager zuversichtlich hinsichtlich Ocons Teilnahme am Abschlusstraining.

3. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,222 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,151 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,515

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,824

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,874

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,971

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,989

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,087

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,149

10. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,162

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,380

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,485

13. Romain Grosjean (F), Haas, +1,488

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,499

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,581

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,630

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,718

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,953

19. George Russell (GB), Williams, +2,075

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,542

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung