Toto Wolff (Mercedes): «Denke über die Zukunft nach»

Wird Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff auch in Zukunft der Kopf der Weltmeister-Truppe aus Brackley und Brixworth bleiben? Diese Entscheidung hat der Wiener noch nicht gefällt, wie er verrät.

Mit dem Mercedes-Team konnte Toto Wolff seit dem Start der Turbohybrid-Ära im Jahr 2014 sämtliche Fahrer- und Team-WM-Titel gewinnen. Und auch in diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Triumph der Sternmarke ab. Dennoch denkt der Motorsportdirektor des deutschen Autobauers zumindest darüber nach, in Zukunft etwas kürzer zu treten, wie er an der Pressekonferenz in Spanien verriet.

Wolff erzählte, dass er «fast täglich gute Gespräche» mit Daimler-Chef Ola Källenius habe. «Mein Verhältnis zu Ola ist so gut, wie es nur sein kann», beteuerte er, und stellte klar: «Ich will es nicht so drehen, dass es klingt, als würde ich gehen, denn das ist nicht der Fall. Es ist nur so, dass ich im Moment darüber nachdenke, wohin sich die Formel 1 entwickelt.» Neben persönlichen Gründen sei auch die Covid-19-Krise ein Grund für sein Grübeln, verriet er ausserdem.

Denn Wolff ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer und Teamchef, er ist auch Familienvater. Und seine Frau Susie Wolff ist als Chefin eines Formel-E-Rennstalls auch viel unterwegs, wie er bestätigte. «Sie ist in einer guten Position, aber auch viel unterwegs. Ich selbst war bei Gott weiss wie vielen Formel-1-Rennen, ich glaube es waren 120 in den vergangenen acht Jahren. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken.»

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. «Die muss ich zusammen mit meiner Frau und Ola treffen», sagte der Wiener, der im gleichen Atemzug präzisierte: «Das bedeutet nicht, dass ich nicht als Teamchef oder in einer anderen Rolle dabei sein werde. Es ist nur so, dass ich darüber nachdenke... Es gibt viele Faktoren, die mich dazu bringen, in der Formel 1 bleiben zu wollen. Auf der anderen Seite fordert sie ihren Tribut, und das spielt für mich auch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung.»

