Sebastian Vettel schon bald weg? Das sagt Ferrari

​Im Mai gab Ferrari bekannt: Über 2020 hinaus wird nicht mit Sebastian Vettel gearbeitet. Dann wurde Carlos Sainz verpflichtet. Seither hält sich das Gerücht, Vettel könnte vor Saisonende gehen.

Der Hammer kam am 12. Mai: Ferrari verkündete, dass über die Formel-1-Saison 2020 hinaus nicht mehr mit Sebastian Vettel gearbeitet werde. Wenig später stand der Nachfolger fest, der Madrilene Carlos Sainz.

Seither kursieren böse Gerüchte, wonach die Trennung zwischen Vettel und Ferrari sogar noch vor Dezember vollzogen werden könnte. Sebastian dazu in Spanien: «Über so etwas ist noch nie geredet worden. Ich weiss, was ich kann. Ich habe Vertrauen in meine Leute. Ich bleibe konzentriert und gebe jeden Tag mein Bestes. Ich werde nach wie vor gleichberechtigt behandelt wie Charles, und wenn das nicht so wäre, dann würde ich es sagen.»

Und das sagt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei den Kollegen der Sky zu diesem Gerücht, das einfach nicht weggehen will: «Vettel noch vor Saisonende weg? Dazu gibt es nichts zu diskutieren. Zwischen uns und Seb laufen die Dinge hervorragend. Wir arbeiten intern mit Transparenz, und es war überhaupt nie ein Thema, dass Vettel vorzeitig ersetzt werden soll.»

«Sein Talent steht ausser Frage, er muss nur alle Puzzle-Teilchen ans richtige Ort legen, um sich zu verbessern. Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir ihm helfen, sich besser zu entfalten.»





2. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,883 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,287 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,821

4. Daniel Ricciardo (A), Renault, +0,985

5. Romain Grosjean (F), Haas, +1,250

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,264

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,331

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,410

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,420

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,429

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,474

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,521

13. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,608

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,623

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,759

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,017

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,081

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,272

20. George Russell (GB), Williams, +2,508





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung