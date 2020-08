Irre: Pole-Position Barcelona wichtiger als in Monaco

Mansell gegen Senna in Barcelona 1991

​Eine Pole-Position ist beim Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für einen Sieg eine prima Voraussetzung – wie unsere Statistik zeigt. Die Pole ist hier sogar wichtiger als in Monaco!

Jeder Formel-1-Fans weiss: Das Überholen auf dem Strassenkurs von Monte Carlo pendelt zwischen ganz schwierig und unmöglich. Umso wichtiger ist ein gutes Ergebnis im Abschlusstraining. Es klingt verrückt, aber es ist so: Die Pole-Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist wichtiger als in Monaco!

Wir schauen uns dazu zunächst einmal die Sieger und ihre Quali-Platzierungen (in Klammern) an, seit auf der katalanischen Rennstrecke ausserhalb von Barcelona gefahren wird, also seit 1991.

1991: Nigel Mansell (GB), Williams (Startplatz 2)

1992: Nigel Mansell (GB), Williams (1)

1993: Alain Prost (F), Williams (1)

1994: Damon Hill (GB), Williams (2)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1996: Michael Schumacher (D), Ferrari (3)

1997: Jacques Villeneuve (CDN), Williams (1)

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

2000: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (2)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Felipe Massa (BR), Ferrari (1)

2008: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari (1)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (2)

2012: Pastor Maldonado (YV), Williams (2)

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari (5)

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2016: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (4)

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (2)



Wir fassen kurz zusammen: An 29 Rennwochenenden gewann 20 Mal der Fahrer von der Pole-Position aus (69 Prozent), 26 Mal stammte der Sieger aus der ersten Startreihe (89,6%). Nur einmal gewann ein Pilot ausserhalb der ersten zwei Reihen – Alonso 2013 von Startplatz 5 aus.



Nun zu Monaco im gleichen Zeitraum.



1991: Ayrton Senna (BR), McLaren (1)

1992: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1993: Ayrton Senna (BR), McLaren (3)

1994: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (2)

1996: Olivier Panis (F), Ligier (14)

1997: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

1998: Mika Häkkinen (FIN), Ferrari (1)

1999: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2000: David Coulthard (GB), McLaren (3)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (2)

2002: David Coulthard (GB), McLaren (2)

2003: Juan Pablo Montoya (COL), Williams (3)

2004: Jarno Trulli (I), Renault (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Fernando Alonso (E), McLaren (1)

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren (3)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (1)

2012: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (2)

2013: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2014: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (2)

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (3)

2017: Sebastian Vettel (D), Ferrari (2)

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)



In Monaco sind bei 29 Rennen nur 14 Fahrer von der Pole-Position aus zum Sieg gebraust (48,27%), 22 Piloten fuhren aus der ersten Reihe zum Triumph im Fürstentum (75,86%). Olivier Panis gewann 1996 sogar von Startplatz 14 aus! Die Werte liegen damit deutlich unter jenen von Barcelona.