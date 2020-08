Fernando Alonso in Indy: Atemnot bei Renault-Teamchef

​Renault-Teamchef Cyril Abiteboul kann kaum zuschauen, wenn er seinen künftigen GP-Piloten Fernando Alonso im Training zum Indy 500 an der Arbeit sieht: «Es schnürt mir förmlich den Atem ab.»

Fernando Alonso trainiert derzeit auf dem Indianapolis Motor Speedway, um sich zum zweiten Mal für das berühmte Indy 500 zu qualifizieren. 2017 fuhr der Asturier beim Debüt in Amerika in aussichtsreicher Position, bevor der Honda-Motor den Geist aufgab. 2019 verpasste er mit einem von McLaren schlampig vorbereiteten Auto die Qualifikation. 2020 liess er mit guten Zeiten (Fünftschnellster) und einen Crash aufhorchen.

2021 und 2022 fährt der 32fache GP-Sieger wieder Formel 1, für Renault. Teamchef Cyril Abiteboul gibt zu: «Es schnürt mir förmlich den Atem ab. Ich kann kaum atmen, wenn er in Indianapolis fährt, und ich werde unendlich erleichtert sein, wenn das Rennen vom 23. August vorbei sein wird. Dann wird uns Fernando voll und ganz zur Verfügung stellen, ohne Ablenkung.»

Alonso – mit Renault 2005 und 2006 Formel-1-Weltmeister geworden – hat bereits klargemacht: Als GP-Pilot für Renault wird er nicht in Amerika fahren. «Ich gehe davon aus, dass ich 2021 und 2022 nicht in Indy antrete», sagte der Asturier.

«Ich bin ja über 2020 hinaus nicht mehr mit McLaren liiert, zudem ist das Reglement so definiert, dass jemand anders meinen Wagen qualifizieren müsste, wenn ich zwischen Formel 1 und IndyCar pendle. Aber so weit will ich eigentlich gar nicht denken. Ich konzentriere mich nun voll und ganz auf Indy 2020.»

Indy 500, 3. Trainingstag *

1. Marco Andretti (USA), Honda, Andretti Herta, 38,545 sec

2. Conor Daly (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,191 sec

3. Scott Dixon (NZ), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,199

4. Ryan Hunter-Reay (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,227

5. Spencer Pigot (USA), Honda, RLL, +0,228

6. Alex Palou (E), Honda, Dale Coyne Racing, +0,249

7. James Hinchcliffe (CAN), Honda, Andretti Autosport, +0,253

8. Takuma Sato (J), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,268

9. Alexander Rossi (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,271

10. Marcus Ericsson (S), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,287

11. Will Power (AUS), Chevy, Team Penske, +0,314

12. Jack Harvey (GB), Honda, Meyer Shank Racing, +0,315

13. Colton Herta (USA), Honda, Andretti Harding Steinbrenner, +0,316

14. Graham Rahal (USA), Honda, Rahal Letterman Lanigan Racing, +0,375

15. Zach Veach (USA), Honda, Andretti Autosport, +0,384

16. Charlie Kimball (USA), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,439

17. Josef Newgarden (USA), Chevy, Team Penske, +0,486

18. Patricio O’Ward (MEX), Chevy, Arrow McLaren SP, +0,486

19. Oliver Askew (USA), Chevy, Arrow McLaren SP, +0,499

20. Felix Rosenqvist (S), Honda, Chip Ganassi Racing, +0,512

21. Rinus VeeKay (NL), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,529

22. Simon Pagenaud (F), Chevy, Team Penske, +0,553

23. Santino Ferrucci (USA), Honda, Dale Coyne Racing, +0,559

24. Tony Kanaan (BR), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,594

25. Fernando Alonso (E), Chevy, Arrow McLaren, +0,621

26. James Davison (AUS), Honda, Dale Coyne Racing, +0,625

27. Ed Carpenter (USA), Chevy, Ed Carpenter Racing, +0,660

28. Dalton Kellett (CAN), Chevy, AJ Foyt Enterprises, +0,739

29. Helio Castroneves (BR), Chevy, Team Penske, +0,850

30. J.R. Hildebrand (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, +0,881

31. Sage Karam (USA), Chevy, Dreyer & Reinbold Racing, +0,896

32. Max Chilton (GB), Chevy, Carlin, +0,996

33. Ben Hanley (GB), Chevy, DragonSpeed USA, +1,989



* alle Fahrer mit Dallara-Chassis, nur zwei Motorenlieferanten (Honda und Chevy)