3. Training Barcelona: Hamilton vorn, Crash von Ocon

Lewis Hamilton war in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Barcelona-Qualifying der Schnellste. Renault-Pilot Esteban Ocon landete zum Schluss der Session in der Streckenbegrenzung.

Obwohl sich der Asphalt des Circuit de Barcelona-Catalunya bis zum Start der letzten freien Trainingsstunde auf knapp 44 Grad Celsius aufgeheizt hatte, hielt sich der Nutzen der Session mit Blick auf das Qualifying-Set-up in Grenzen. Denn für das Abschlusstraining am Nachmittag erwarten die Wetterexperten mehr als 50 Grad Streckentemperatur.

Entsprechend gemächlich ging es los, als Erster rückte Romain Grosjean aus, dessen Haas-Team in dieser Nacht Überstunden leisten musste, nachdem der Motor im Heck seines Dienstwagens im zweiten Training den Dienst verweigert hatte. Die Mechaniker hatten Pech, denn am Ersatz-Motor wurde ein Leck festgestellt, das repariert werden musste.

Der Genfer verschwand gleich wieder an die Box, genauso wie Carlos Sainz und Kevin Magnussen, die nach ihm zur ersten Installationsrunde ausgerückt waren. Die erste gezeitete Runde drehte McLaren-Talent Lando Norris auf den Mittelharten Reifen. Der Brite schaffte die 4,655 km lange Piste in 1:19,620 min und hatte die Strecke nach ein paar Minuten für sich, bis sich auch die Alfa Romeo-Piloten Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen aufmachten.

Der Italiener blieb auf seinem ersten Versuch fast sieben Zehntel langsamer als Norris, während der Weltmeister von 2007 mit 1:19,521 min die Spitzenposition übernahm. Kurz darauf füllte sich die Strecke, die bereits über 45 Grad heiss war. Mit dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie Max Verstappen aus dem Red Bull Racing-Team liessen die Hauptkandidaten für die Pole jedoch noch auf sich warten, sodass Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der auf den Medium-Reifen unterwegs war, mit 1:18,950 min die Spitzenposition übernahm.

Allerdings nur bis kurz vor Halbzeit, dann setzte Bottas auf der weichen Mischung mit 1:17,971 min eine neue Messlatte, an die auch Lewis Hamilton vorerst nicht herankommen konnte. Der sechsfache Champion belegte mit dreieinhalb Zehntelsekunden Rückstand den zweiten Platz vor Leclerc, Pierre Gasly, Lance Stroll, Daniil Kvyat, Sainz, Grosjean, Räikkönen und Norris.

Dabei blieb es natürlich nicht, denn Verstappen nahm bald auch die Zeitenjagd in Angriff und reihte sich auf dem dritten Platz vor Leclerc ein. In der Folge überzeugten mehrere Piloten mit starken Rundenzeiten, dazu gehörten etwa Sainz und Pérez, die auf den Plätzen 4 und 5 vor Leclerc landeten.

In der drittletzten Minute wurden schliesslich die roten Flaggen geschwenkt, denn Ocon hatte seinen Renault vor der vierten Kurve in die Streckenbegrenzung gesetzt. Die Wiederholung der Aufnahmen zeigte, dass der Franzose durch Kevin Magnussen irritiert wurde, der ihn erst überholte und dann Tempo rausnahm. «Da war Ocon wohl abgelenkt», vermutete Nico Rosberg, der das Rennen als Experte für Sky Sports F1 mitverfolgte. Die Rennleitung kündigte an, sich die ganze Szene anzuschauen.

Auf der Zeitenliste hatte Hamilton mit 1:17,222 min die Spitzenposition vor Bottas, Verstappen, Sainz, Pérez, Leclerc, Gasly, Stroll, Albon und Ricciardo übernommen. Hinter den Top-10-Plätzen komplettierten Ocon, Vettel, Grosjean, Räikkönen, Norris, Kvyat, Magnussen, Giovinazzi, George Russell und Nicholas Latifi die Zeitenliste.

3. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,222 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,151 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,515

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,824

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,874

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,971

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,989

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,087

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,149

10. Daniel Ricciardo (A), Renault, +1,162

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,380

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,485

13. Romain Grosjean (F), Haas, +1,488

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,499

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,581

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,630

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,718

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,953

19. George Russell (GB), Williams, +2,075

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,542

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Pérez 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung