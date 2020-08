Rückkehr nach Hubert-Tod: «Es wird schwierig»

Die Formel 1 kehrt rund ein Jahr nach dem schrecklichen Tod von Anthoine Hubert nach Spa zurück. Für Fahrer wie Charles Leclerc oder Pierre Gasly wird ein schwieriges Wochenende.

Toto Wolff bringt die Gemütslage im Fahrerlager der Formel 1 auf den Punkt. Denn das siebte Saisonrennen der Königsklasse am Wochenende in Spa wird anders sein.

«An diesem Wochenende kehren wir zum ersten Mal seit dem tragischen Tod von Anthoine Hubert nach Belgien zurück. Das war ein schwarzer Tag für den Motorsport und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden, wenn wir uns an diesem Wochenende an ihn erinnern werden», sagte der Österreicher.

Wie ihm geht es vielen anderen auch. Es mag ein Jahr her sein, dass Formel-2-Pilot Hubert am 31. August 2019 bei einem schrecklichen Unfall ausgangs von Raidillon ums Leben kam, doch natürlich wird die Tragödie allgegenwärtig sein.

«Die Rennstrecke hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich zwar meinen ersten Sieg errungen, aber wir haben hier auch unseren Freund Anthoine im vergangenen Jahr verloren», sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Leclerc, der im Vorjahr einen Tag nach Huberts Tod das Rennen in der Formel 1 gewann, weiß: «Es wird schwierig sein, auf diese Strecke zurückzukehren, und er wird das ganze Wochenende in unseren Gedanken sein.»

Für Huberts Kumpel Pierre Gasly wird die Rückkehr nach Belgien «ein trauriger Moment sein, denn es ist erst ein Jahr her, dass Anthoine nach diesem schrecklichen Unfall sein Leben verlor.»

Er kannte seinen Landsmann, seit er sieben Jahre alt war, vom Kartsport. «Wir waren zusammen in derselben Schule, die vom französischen Motorsportverband organisiert wurde, von meinem 13. bis 19. Lebensjahr. Ich denke, jeder im Fahrerlager wird sich die Zeit nehmen, um an ihn zu denken», so Gasly.