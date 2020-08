Nick Heidfeld: Ein Lichtblick für Vettel und Ferrari

​Der 183fache GP-Teilnehmer Nick Heidfeld arbeitet als Formel-1-Experte der deutschen Sky. Der 43jährige Mönchengladbacher wittert für Ferrari ganz schwierige Aufgaben und erkennt nur einen Lichtblick.

Wie viel doch ein Jahr ausmacht. In den letzten Jahren waren schnelle Kurse wie Spa-Francorchamps und Monza massgeschneidert für die roten Renner – Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Charles Leclerc konnten dank des bärenstarken Ferrari-Motors Siege einfahren.

Doch vor der Saison 2019 mussten die Italiener den Motor umbauen, und seither orientiert sich Ferrari weniger als Jäger von Mercedes und Red Bull Racing-Honda, sondern eher als Gejagter von Racing Point, McLaren und Renault.

Nick Heidfeld behält die Formel 1 als Experte der deutschen Sky im Auge. Der WM-Fünfte von 2007, in 183 Grands Prix gestählt, wittert hohe Hürden für den berühmtesten Rennstall von allen.

«Quick Nick» sagt: «Für Ferrari erwarte ich in Spa-Francorchamps ein ganz schwieriges Rennen. Hochgeschwindigkeit und Ferrari: Das passt momentan gar nicht zusammen. Dafür ist der aktuelle Motor viel zu schwach. Auch im darauffolgenden Rennen in Monza müssen Fans von Sebastian Vettel ganz tapfer sein. Denn das ist ebenfalls eine Power-Strecke. Die nähere Zukunft verspricht also leider nichts Gutes für die Scuderia.»

«So bitter es ist: Die einzige Hoffnung für Ferrari ist derzeit schlechtes Wetter. So gibt es wenigstens einen, der sich über die Wetterprognose für kommendes Wochenende freut – es ist Regen angekündigt.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung